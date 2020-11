Koronavírus: a szervezetünket is ellenünk fordíthatja

Meglepő felfedezést tett néhány kutató, akik a COVID-19-ből felépülő betegek szervezetét vizsgálták. Úgy tűnik, afertőzésegyes pácienseknél az immunrendszert fordította a szervezet ellen, amely a vírus helyett saját magát kezdte támadni - írja a New York Times. A jelenség nem ismeretlen, autoimmun folyamatnak hívják, és számos gyakori betegség, például a rheumatoid arthritis kialakulásában is szerepet játszik. A koronavírus-fertőzötteknél viszont eddig nem figyelték meg ezt a jelenséget.

Ellenünk fordíthatja a szervezetünket a koronavírus

Egy bizonyos ponton a test védelmi rendszere ezeknél a betegeknél a vírus helyett saját magát kezdi el támadni - írja a tanulmány. A betegek úgynevezett "autoantitesteket" termelnek, amelyek a kórokozó helyett az egészséges sejteket veszik célba, ez a téves immunválasz pedig súlyosbíthatja a COVID-19 lefolyását. A folyamat ráadásul az után is folytatódhat, hogy a vírus már eltűnt a szervezetből, ami megmagyarázza azt is, hogy egyes embereknek miért vannak akár hónapokkal a vírusmentessé válást követően is tüneteik.

A koronavírus egyes betegeknél saját maga ellen fordítja a szervezetet. Fotó: Getty Images

Az új tanulmányban 52 beteget vizsgáltak egy atlantai egészségügyi intézményben. Mindegyiküket súlyos vagy kritikus fertőzöttnek minősítettek, de egyiküknek sem voltak korábban autoimmun rendellenességei. Majdnem minden második vizsgált személyben kimutatták autoantitesteket, a legsúlyosabb állapotban lévőknél ez az arány 70 százalékos volt. Ezeknek nemcsak a problémás immunválaszban lehet szerepük, de a számos koronavírusos betegnél diagnosztizált véralvadási zavarokra is magyarázatot adhatnak.

A kutatók szerint emiatt érdemes lehet azautoimmun betegségekkezelésére is használt terápiákat kipróbálni a koronavírus ellen. Ami azonban nem jó hír, hogy ezeket a betegségeket jelenleg nem tudja gyógyítani az orvostudomány, a terápiák célja elsősorban a panaszok enyhítése. A felismerés viszont nemcsak a kezelésben, de a tesztelésben is hozhat változásokat, az autoantitestek kiszűrésére ugyanis léteznek már eljárások.

