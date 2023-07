Hőség: locsolással, vízosztással segít Budapest

A másodfokú hőségriasztás miatt Karácsony Gergely főpolgármester utasítására a főváros cégei, vállalatai igyekeznek enyhíteni a fővárosiak és a Budapestre látogatók hőségérzetén. A már meglévő ivókutak mellett idén újabbakat is kialakítanak a város több pontján. A BudapestGO alkalmazásban bekapcsolható a szűrőkben az ivókútfunkció, amely a városban található ivókutakat mutatja. A Fővárosi Vízművek 56 ivókutat, 549 közkutat és mobil vízosztó pontot biztosít – írta közleményében a Főpolgármesteri Hivatal.

Ma különösen figyelj oda a folyadékpótlásra! Fotó: Getty Images

A szökőkút nem medence!

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megnyitja ügyfélszolgálatait, ahol légkondicionált helyiségekben díjmentesen használhatók a vízautomaták, a Jane Haining rakparton pedig már működik a Főkert páraalagútja, amely a járókelőknek nyújt átmeneti felfrissülést. A Főpolgármesteri Hivatal ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a köztéri szökőkutakban szigorúan tilos a fürdés. Ezeknek a vize nem ivóvíz, így fogyasztása különösen veszélyes lehet az egészségre. Az FKF Köztisztasági Divíziónál a hőségriadó elrendelését követően fokozott készenlét lépett életbe: locsolóautóik folyamatosan 50 járművel locsolják a budapesti közúthálózatot. Ezek nappal a lakótelepeket, sűrűn lakott városrészeket, éjszaka pedig a budapesti fő- és közösségi közlekedési útvonalakat hűtik.

A hőség miatt a bentlakást nyújtó szociális intézmények fogadják azokat az utcán élő embereket is, akiknek az elhelyezése hajléktalanellátó intézményekben nem megoldható. A budapesti erdőkben, természetvédelmi területeken kirándulókat arra kérik, hogy kizárólag kijelölt tűzrakóhelyen gyújtsanak tüzet, ott is fokozott elővigyázatossággal. Amennyiben a hőség miatt az elkövetkező időszakban Budapesten és Pest vármegyében is tűzgyújtási tilalom lép életbe, úgy a tűzrakás már a kijelölt tűzrakóhelyeken is szigorúan tilos lesz.