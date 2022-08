Hidegfront: komoly bajokat okozhat

Hidegfront hatására fokozódik szervezetünkben a görcskészség, így például gyakrabban jelentkezhet az érzékenyeknél asztmás roham; gyomor-, epe- és vesegörcs; hasi panaszok, mellkasi fájdalom, vagy akár tüdőembólia is. A koszorúerek összehúzódása miatt többször fordul elő szívinfarktus is ilyenkor. A kismamák esetében pedig a hőmérsékletesés hatással lehet a méhösszehúzódásra, ezért a koraszülések száma is megnövekszik a hőmérséklet drasztikus csökkenése után – idézte dr. Torzsa Pétert, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetőjét az intézmény közleménye . A szakember szerint mindezek mellett a reumatológiai megbetegedésben szenvedők több mint háromnegyede ugyancsak szenved az időjárás-változástól, és erősödő ízületi fájdalmakkal kell szembenézniük. Rajtuk kívül a magas vérnyomással, immunbetegséggel és hormonális problémákkal küzdőket is jobban megviselik a hőmérséklet-változással járó erősödő tünetek.

A melegfront sem sokkal jobb

A melegfront esetén az erek tágulnak, ezért olyankor a vérnyomás inkább csökken, a pulzus viszint emelkedik. Fokozódhatnak a depressziós tünetek és a migrénes panaszok, illetve veszélyeztetettebbek a zöld hályogban szenvedők, mert az emelkedő szemnyomás rohamhoz vezethet. Fontos, hogy az érintettek kövessék a szemész szakorvos által javasolt kezelést, és ne hagyják ki a szemcseppek használatát.

Nem mítosz: tényleg beindíthatja a szülést, de más problémákat is előidézhet. Fotó: Getty Images

Ezek a tünetek gyakoriak front idején

A hideg- és melegfrontra egyaránt igaz, hogy az emberek sokkal levertebbé, ingerlékenyebbé, feszültebbé válnak tőle. Jelentkezhet ilyenkor fejfájás és alvászavar, de lassulnak a reflexeink és csökken a koncentrálóképességünk is, ezek miatt pedig a nő a balesetveszély – nemcsak az utakon, hanem akár a munkahelyen is.

Hidegfront estén egyébként a tünetek inkább a hőmérséklet-változás után, míg melegfrontnál az előtt jelennek meg. Ezekre különösen a kisgyermekek, idősek és a krónikus betegek (szív- és érrendszeri, immun- vagy hormonális betegek, cukorbetegek, daganatos betegségekben szenvedők) hajlamosak. Kettős fronthatáskor kombináltan jelentkezhetnek a tünetek, és fokozódhat a nyugtalanság, ingerlékenység.

Mit tehetünk a kellemetlenségek ellen?

A hirtelen hőmérséklet-változásokat nem tudjuk teljes mértékben kiküszöbölni, de a szervezetünk ellenálló képességét azért fokozhatjuk velük szemben. Tanuljunk meg stresszkezelő technikákat – például az autogén tréninget –, jógázzunk és sportoljunk rendszeresen.

Mozogjunk gyakran a szabadban: ezzel is tudjuk kondicionálni a testünket arra, hogy minél jobban elviseljük a hőmérséklet-ingadozásokat. Segíthet továbbá az egészséges táplálkozás és a jó emésztés. Fogyasszunk minél több zöldséget és gyümölcsöt, valamint ügyeljünk a vitaminok (főként a C- és a B-vitamin) és az ásványi anyagok ( cink , magnézium) megfelelő bevitelére. Igyunk naponta 2-3 liter folyadékot, sétáljunk sokat a szabadban, és aludjunk legalább napi 7 órát – tanácsolta a professzor.

A fentiek mellett az is nagyon fontos, hogy a krónikus betegek gyógyszerei megfelelően legyenek beállítva (pl. magas vérnyomás vagy cukorbetegség esetén). Esetükben ugyanis ez is csökkentheti a frontérzékenység okozta tünetek megjelenésének valószínűségét.