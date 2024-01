Hiánycikk az agyhártyagyulladás B variánsa elleni oltás

Jelenleg szinte lehetetlen hozzájutni az agyhártyagyulladás B variánsa elleni, Bexsero elnevezésű oltóanyaghoz Magyarországon - számolt be róla az RTL Híradó.

Baloghné Nagy Krisztina gyógyszerész azt mondta a Híradónak, hogy ők októberben kaptak utoljára a termékből, amiből mára országos hiánycikk lett.

Több gyereknél is késhet viszont emiatt az agyhártyagyulladás B variánsa elleni oltás beadása. A védettséghez pedig több vakcinát is be kell adni, ezért fontos, hogy időben megkapják az első adagot a gyerekek.

Várhatóan hamarosan megoldódik a probléma. Fotó: Getty Images

Évente körülbelül 50-70 agyhártyagyulladásos megbetegedést azonosítanak Magyarországon. A fertőzés gyors lefolyású, akár egy nap alatt is halált okozhat; ennek aránya a csecsemők között a legmagasabb, 20-30%.

Nálunk elsősorban a B és C variáns okoz fertőzést, de jelenleg a B a leggyakoribb.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azt írta a Híradónak, hogy az oltóanyagokat a forgalmazó ezen a héten szállítja ki a gyógyszertárakba a vakcinát, és a napokban már kapható lesz.