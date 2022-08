Halálos hőhullámokat tartogat a jövő

Világszerte extrém meleg és szárazság nehezítette meg az elmúlt napokat, heteket, ez viszont még csak a kezdet. Elkerülhetetlenül közeledik ugyanis a klímakatasztrófa. Bár már rengeteg tudós rámutatott korábban arra, hogy az egyre növekvő szén-dioxid-kibocsátás vészesen felmelegíti a Földet, és az időjárás-változások is már jelezték a helyzet romlását, az emberiség eddig – túlságosan is sokáig – figyelmen kívül hagyta ezeket a figyelmeztetéseket. Nemtörődömségünk árát pedig meg fogjuk fizetni, mégpedig a jelenleginél is pusztítóbb viharok, árvizek, aszályok és hőhullámok formájában – hangsúlyozta Bill McGuire professzor, aki geofizikai és éghajlati veszélyekkel foglalkozik.

Halálos hőhullámokra, forró nyarakra és akár az 50 Celsius-fokot is meghaladó trópusi hőmérsékletre kell készülnünk. Fotó: Getty Images

Nincs visszaút

A The Guardian cikke szerint már elértük azt a pontot, ahonnan már nics visszaút, tehát jelenleg már esélyünk sincs elkerülni a veszélyes, mindent átható klímakatasztrófát. „Egy 2020-ban született gyermeknek egy sokkal keményebb világgal kell majd szembenéznie, mint a nagyszüleinek” – állítja McGuire. Olyan jövőre számíthatunk ugyanis, amely halálos hőhullámokat, forró nyarakat és akár az 50 Celsius-fokot is meghaladó trópusi hőmérsékletet tartogat, az óceánjaink pedig felmelegednek és savassá válnak, amely jelentős károkat okoz a vízi élővilágban is – fejtette ki a szakember.

A professzor kitért arra is, hogy bár a legtöbb klímaszakértő továbbra is azt állítja, hogy van még egy kevés időnk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a felmelegedés mérséklésére, McGuire elutasítja az ilyen állításokat. „A tudósok nagyon félnek az előttünk álló jövőtől, de ezt sokan nem vallják be a nyilvánosság előtt. Szerintem ez csak ront a helyzeten. A világnak tudnia kell, hogy mi vár ránk.”

Az egyre gyakoribbá váló nyári hőhullámok nem csak a csecsemők vagy az idős és beteg emberek egészségét viselheti meg. Mutatjuk, milyen visszafordíthatatlan károkat okozhat az éghajlatváltozás hatására fokozódó hőség az ember szervezetében.

Túl gyors a változás

Az ipari forradalom hajnala óta az emberiség egyre növekvő ütemben és mennyiségben pumpálja a légkörbe a szén-dioxidot. Ennek hatására azóta valamivel több mint 1 Celsius-fokkal növekedett a globális átlaghőmérséklet. Sajnos ez az egy fok még nem elég nagy ahhoz, hogy komolyan vegyék, pedig csak körül kellene nézni a világban, hogy már ez is mekkora változást okozott – figyelmeztetett a szakértő. „Kiderült, hogy az klímahelyzet egyre romlik, ráadásul sokkal gyorsabban, mint azt a korábbi klímamodellek előre jelezték. Ami most történik, arra senki sem számított ilyen rövid idő alatt.”

A szakértőnek egyébként nemrég megjelent egy könyve, amely a globális felmelegedés következményeit taglalja. Azonban néhány hónappal azután, hogy elkészült a kéziratával, az általa előre jelzett melegrekordok közül sok már meg is dőlt. „Ez a baj az éghajlatváltozásról szóló könyv megírásával. Mire megjelenik, már elavult. Ilyen gyorsan romlanak a dolgok” – érzékeltette a helyzet súlyosságát.