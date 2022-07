Ördögi kört idéz elő a klímaváltozás

A globális felmelegedés napjaink egyik legégetőbb problémája, de egyben egy ördögi kör is. Hiszen minél melegebb van, annál többet használjuk a légkondicionálókat. Ez pedig még több üvegházhatású gáz kibocsátáshoz vezet, amely tovább fokozza a klímaváltozást – hívta fel a figyelmet a The Guardian.

Egyre melegebb van, és a hűtéssel csak még nagyobb bajt okozunk. Fotó: Getty Images

Tovább fűtik a bolygót a légkondik

A világ áramfogyasztásának mintegy ötödéért a légkondicionálók felelősek. Ezzel az a baj, hogy a felhasznált áram nagy részét üvegházhatású gázokat kibocsátó erőművekből származik. Tovább rontja a helyzetet, hogy a légkondikból fluorozott szénhidrogén is szivároghat, amely több ezerszer erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid.