Fotók: folytatódik az idősek oltása a Pfizer-vakcinával

Még tavaly, december 26-án megérkezett Magyarországra az első szállítmány az Európában elsőként engedélyezett Pfizer-BioNTech-vakcinából, és szinte azonnal meg is kezdődött az egészségügyi dolgozók oltása. Az első vakcinázási szakasz viszont már lezárult, jelenleg főként azokat az idős személyeket oltják a német-amerikai vakcinával, akik otthonaikban élnek és regisztráltak a védőoltásra. Közölük a legtöbben már az új típusú koronavírus elleni vakcina második adagját kapják meg a napokban. A folyamatot az alábbi fotó-összefoglaló mutatja be kicsit részletesebben. Komka Péter, Vajda János, Kovács Tamás, Illyés Tibor, Mészáros János és Koszticsák Szilárd képeiből válogattunk.

A Szent Lázár Megyei Kórház dolgozói készítették elő a vakcinákat az oltásra. Fotó: MTI/Komka Péter

Így néz ki egy oltóanyagot tartalmazó, előkészített fecskendő. Fotó: MTI/Komka Péter

h i r d e t é s

A salgótarjáni intézménybe érkezők egy részét Mocsári Emese aneszteziológiai és intenzív terápiás szakasszisztens oltotta be. Fotó: MTI/Komka Péter

A mai napon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton is sokan megkapták az oltást. Fotó: MTI/Vajda János

Miskolcon is a német-amerikai vakcinával várták az oltakozni vágyó időseket. Fotó: MTI/Vajda János

A miskolci intézménybe érkezők egy részének Bodonszki Gergely ápoló adta be a vakcinát.

Fotó: MTI/Vajda János

Mit kell tudni a vakcináról?

A vakcina a koronavírus molekuláris szerkezetén alapuló technológia segítségével készült. Az oltóanyag mRNS-alapú, egy lipid nanorészecskébe csomagolt RNS molekulát (mRNS) tartalmaz. Az oltóanyag beadása elősegíti, hogy azimmunrendszerantitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, és így védelmet nyújtson a COVID-19 ellen. A védettség kialakulásához mindenkinek 2 adag vakcinát kell kapnia, 21 nap különbséggel. Az így létrejött immunitás időtartama még nem ismert, de a klinikai vizsgálatok már keresik a választ erre is.

Koronavírus: fontos dolog derült ki a Pfizer vakcinájáról - kattintson ide!

A vakcina koronavírust nem tartalmaz, így nem idézheti elő a COVID-19 nevű betegség kialakulását. A német-amerikai vakcina nem cserélhető fel más COVID-19 elleni oltóanyagokkal. Jó tudni továbbá, hogy más oltóanyaggal egyidejűleg sem adható be a szer - legalább 4 hetet kell várnunk, ha egy másik betegség ellen is immunizálnánk magunkat.

A budapesti Szent László Kórházban is a Pfizer vakcinájával oltottak ma. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Major Ágnes az Új Szent János Kórházban kapta meg a védőoltást. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Szent Margit Kórház oltópontjára is érkeztek idős páciensek, akiket bekísértek az oltakozás helyszínére. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A szolnoki Hetényi Géza Kórházban kialakított oltóponton többek között Fodor Gyula és felesége is megkapta ma a vakcinát. Fotó: MTI/Mészáros János

A beoltott személyek rövid megfigyelés után távozhattak is, akárcsak Papp Dezsőné és férje.

Fotó: MTI/Mészáros János

Esetleges mellékhatások

A COVID-19 elleni vakcina beadása után fájdalom, bőrpír és duzzanat jelenhet meg a szúrás helyén. Érezhetünk továbbá fáradtságot, izom- vagy ízületi fájdalmat, de felléphet hidegrázás, láz, émelygés ésfejfájásis. Nagyon ritkán előfordulhat a nyirokcsomók megnagyobbodása, végtagfájdalom, álmatlanság vagy viszketés is. Ezek azonban csak átmeneti reakciók, amelyek általában kezelés nélkül is megszűnnek, és szövődményeket sem hagynak maguk után.

Több embernél okoz tüneteket a Pfizer-vakcina 2. dózisa? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!