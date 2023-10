Koffeintúladagoláshoz vezethet a sok energiaital

Az energiaitalok élettani hatásait járta körbe a 24.hu, miután október elején Hollik István és Nacsa Lőrinc azt a javaslatot tette a kormánynak, hogy 18 éven aluliak ne fogyaszthassanak belőlük. Ezt azzal indokolták, hogy az energiaitalok rendszeres, sokszor napi szintű fogyasztása komoly veszélyt jelent a fiatalok egészségére.

Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára szerint ők is szeretnék megvédeni a gyerekeket, akik számára semmilyen koffein fogyasztása nem ajánlott, tehát a kóla sem. "A pontos tájékoztatás kedvéért szeretném megjegyezni, hogy egy liter kólában annyi cukor van, mint egy liter energiaitalban, és egy literben annyi koffein, amennyi egy doboz energiaitalban. A kólát szinte már családbarátként hirdetik, és literszámra töltenek magukba a fiatalok, legtöbbször úgy, hogy a szülő veszi meg. A koffein élettani hatása pedig ugyanaz. Ha tehát valóban az a cél, hogy a gyermekeket védjük meg a koffein fogyasztástól, és ennek csak a tiltás az egyetlen módja, akkor álláspontunk szerint tiltsunk be a részükre mindent, ami koffeint tartalmaz: kávét, energiaitalt és kólát is" - írta Csibi Sándor a 24.hunak.

Juhász Anna Evelin, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) Tudományos Bizottságának tagja szerint a koffeintartalmú üdítőitaloknak, például a kólának a koffeintartalma jóval alacsonyabb, mint a kifejezett energiaitaloké. Ugyanakkor egy presszókávéban közel ugyanannyi koffein van, mint egy 250 milliliteres kiszerelésű serkentőitalban.

"Sportolókon végzett kutatások eredményei alapján elmondható, hogy a koffein sportteljesítmény-fokozó hatást tud kifejteni. Elsősorban hosszabb állóképességi teljesítmények fokozásáról, a kimerüléshez vezető időtartam megnyúlásáról, a fókuszérzet javulásáról számolnak be. Azonban egyre több tanulmány és esetleírás számolt be a serkentőitalok fogyasztásával összefüggésbe hozható (az esetek nagy részében 18 éven aluliakat érintő), nemkívánatos vagy éppen káros hatásokról, amelyeket elsősorban a koffeintúladagolás miatt bekövetkező szív- és érrendszeri események jelentenek" – fogalmazott a szakember.

Súlyos következményei lehetnek a rendszeres fogyasztásnak. Fotó: Getty Images

A kockázat szerinte inkább abban rejlik, hogy a fiatalok számára szinte divatossá vált a fogyasztásuk, akár naponta többször is isznak belőle, ez pedig növeli a koffeintúladagolás kockázatát. Egyetértett ezzel Dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke is. Szerinte gyermekeknek az energiaital egyáltalán nem javasolt, hiszen egyetlen doboznyi energiaitalban több koffein van, mint amennyi biztonságos számukra, de még egy kiskamasznak is.

A koffein és az energiaitalokban található serkentő összetevők gyermekeknél okozhatnak heves szívverést, szapora pulzust, fejfájást, szorongást, idegességet, „túlpörgést”, alvászavart, de akár hányást vagy hasmenést is. A krónikus betegséggel élő gyermekek esetén a mellékhatások kockázata nagyobb

– magyarázta.

Egy kutatás szerint már néhány korty energiaital egy kamasz stresszhormonszintjét akár 74 százalékkal is megemeli az egészséges, erős szívű fiataloknál is, így különösen káros lehet a vérnyomásos betegekre. A ritmuszavar, a fejfájás, a magas vérnyomás és a szorongás is gyakori panasz. A gyermekorvos felhívta a figyelmet egy új tanulmány eredményére is, mely szerint az energiaitalt fogyasztó kamaszok később gyakrabban válnak drogfogyasztóvá. Havasi Katalin szerint ez alapján kijelenthető, hogy az energiaital lehet az új kapudrog.