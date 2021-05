Falus: egy hét és kiderül a nyitás következménye

Karikó: "Nyárra nagyjából rendben lehetünk" Az mRNS-alapú oltóanyag kifejlesztésében kulcsszerepet játszó biokémikus egy interjúban mesélt arról, mennyi ideig nyújthat védettséget a Pfizer-BioNTech vakcinája, mennyire kell tartanunk a duplán mutálódott koronavírustól, és vajon strandolhatunk-e idén nyáron úgy, mint régen. Részletek!

A többi közt a nyitás lehetséges következményeiről is beszélt Falus Ferenc egykori országos tiszti főorvos az ATV Start című műsorában. A szakember szerint még egy hét, és kiderül, hogy mekkora bajt okozott az, hogy például a teraszokon nem tették kötelezővé, hogy a legalább 2 méter távolságot az asztalok között. Falus úgy fogalmazott, komoly hiba az is, hogy nem limitálták az egy asztalnál ülők számát. "Ez még nem az az alkalom, amikor nagy társaságok gyűlhetnek össze" - jegyezte meg, főképp, hogy az otthoni rendezvényekre vonatkozó 10 fős korlátozás még érvényben van. A szakember arra is kitért, zárt térben nem elég a házi szövet maszkok használata, szerinte legalább FFP2-es maszkot kellene hordani.

h i r d e t é s

A szakember szerint az is gond, hogy nem limitálták az egy asztalnál ülők számát. Fotó: Getty Images

"Pillanatokon belül nálunk is meg fog jelenni"

A szakember a műsorban az új típusú koronavírus indiai variánsáról is kifejtette a véleményét. Mint mondta, ő alapvetően nagyon pesszimista, főképp egy ilyen dupla mutáns esetében, hiszen egyelőre még azt sem tudhatjuk, hogy melyik védőoltás milyen mértékű védelmet képes nyújtani ellene. Falus szerint azonban van okunk bizakodni is, hiszen Angliában, ahol Európában először jelent meg az indiai a variáns, nem volt képes kiszorítani a brit mutációt. A szakember szerint a legjobb az óvatosság, tekintve, hogy "pillanatokon belül Magyarországon is meg fog jelenni az indiai mutáns".

Ismert, hogy azelhízása súlyos lefolyású COVID-19 egyik legjelentősebb rizikófaktora. Egy nagy létszámú brit kutatás szerint ugyanakkor a súlyfelesleg főként a fiatal korosztályokra nézve fokozza drasztikusan a kockázatot. A részletekért kattintson korábbi cikkünkre.