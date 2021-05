Karikó: "Nyárra nagyjából rendben lehetünk"

Gyorsan terjed a koronavírus indiai tripla mutánsa - részletek!

Az MTA közgyűlésén tartott ünnepi előadását követően a Telexnek adott interjút Karikó Katalin, a magyar származású tudós, aki kulcsszerepet játszott az új típusú, mRNS-alapú oltóanyagok kifejlesztésében. A biokémikus május végéig Magyarországról folytatja munkáját, ennek része az mRNS-technológiai folyamatos fejlesztése mellett a koronavírus variánsainak vizsgálata, nyomon követése is. Elmondása szerint a brit vírusvariáns valóban sokkal ragályosabb és halálosabb, mint az eredeti, vuhani vírus, ám a kettős mutációk már rontják a vírus esélyeit, a tesztek szerint a dupla variánsok ellen ugyanolyan hatékonysággal védenek a jelenleg használt oltóanyagok, mint a SARS-CoV-2 vírus ellen. Ha pedig egy vírus túl sokat mutálódik, előbb-utóbb a sejtekbe sem lesz képes bejutni. Karikó Katalin azonban egyelőre nem lát okot különösebb ünneplésre, azt meghagyja akkorra, amikor valóban vége lesz a pandémiának. "Ha sikerül ugyanilyen ütemben vakcinálni az embereket, akkor nyárra nagyjából rendben lehetünk. Ha a vírus nem tud kiben szaporodni, akkor nem fog variálódni, és egyszerűen vége lesz" - tette hozzá.

Ha ilyen ütemben halad tovább a vakcinázás, nyárra rendeződhet a járványhelyzet.

Ezért lehet szükség 3. adag oltásra

Az oltóanyagok hatékonyságával kapcsolatosan a kutató elmondta, egyelőre még mindig csak azt tudni biztosan, hogy fél évig a legtöbb embernél biztosan kitart a védelem. Novemberben fejeződtek be a hármas fázisú tesztek, azóta közel fél év telt el, ezért a 6 hónapos hatékonyság, ám ez lehet, hogy jóval tovább is kitart. Ahhoz azonban, hogy pontosan meg lehessen mondani, meddig hatékony egy vakcina, még nem telt el elég idő. Jelenleg az ellenanyagszintet figyelik az oltottaknál, de hozzátette, hogy ellenanyag nélkül is van védelem a szervezetben, az RNS ugyanis nemcsak ellenanyagot indukál, hanem sejtes immunitást is - ez utóbbi alól sokkal nehezebben bújik ki a fertőzött sejt és bármilyen vírusmutáns. Ennek ellenére szükség lehet egy harmadik, emlékeztető oltásra is a Pfizer-BioNTech vakcinából, hogy biztosan ne csökkenjen le a beoltottak ellenanyagszintje, ezzel is elősegítve azt, hogy a vírus eltűnjön. Ebből a szempontból nagy előny, hogy az RNS-oltásokat mindenki akárhányszor megkaphatja, hiszen az azokban található RNS-t a szervezet nem ismeri, csak a kódolt fehérjét.

Karikó Katalin arra is kitért, hogy a koronavírus-vakcinák után a Pfizer gyógyszergyártó cég várhatóan több oltóanyagot is elkészít majd az mRNS-technológiával. Ezek közül az elsők között lehet az influenza elleni védőoltás, amelyen már a világjárvány előtt is nagy erőkkel dolgoztak. A terv az, hogy legyen egy univerzális oltás, ami minden koronavírus ellen véd - ehhez szerinte már nem kell sok idő.