Ezért vigyél cérnát, ha kirándulni mész

Kirándulás során a természetben, de akár a városi parkokban is előfordulhat, hogy észrevétlenül az emberre kapaszkodik egy kullancs. Mivel többféle veszélyes kórokozót is terjeszthet, ezért fontos, hogy mihamarabb felfedezzük a csípést, illetve rögtön el is távolítsuk az állatot. Ehhez nyújt részletes útmutatót a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) alábbi infografikája, amelyet szombaton tett közzé a Facebookon.

Az NNK arra hívja fel a figyelmet, hogy a bőrbe furakodott kullancsot javasolt 2-4 órán belül eltávolítani, így mérsékelve a fertőzésveszélyt. Éppen ezért, ha még kirándulás közben észreveszed a bajt, akkor ott helyben érdemes cselekedni. A kullancsok eltávolítására gyógyszertárban beszerezhető speciális csipesz, de ennek hiányában akár egy közönséges szemöldökcsipesz, vagy például egy szél cérna is megteszi.

Fontos, hogy ne nyomd össze a kullancs testét! Ehelyett fogd meg a fejéhez, illetve a bőrödhöz közel. Lassan kezd el húzni, hogy a bőröd is sátorszerűen megemelkedjen. A kullancs magától el fog engedni, így teljes egészében el tudod távolítani. Ha mégis beszakadna a szájszerve, akkor sincs gond: pár nap alatt magától ki fog lökődni, valamint ebben már kórokozók sincsenek. Miután kiszedted a kullancsot, moss alaposan kezet, majd valahova írd fel magadnak a csípés helyét és időpontját. Amennyiben egy hónapon belül növekvő piros foltot észlelsz a csípés helyén, esetleg egyéb betegségtüneteket is tapasztalsz, mint például lázat, fejfájást, feltétlenül fordulj mihamarabb orvoshoz!

