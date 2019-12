Elképesztő forróság van Ausztráliában

Az elmúlt héten a napi átlagos maximum-hőmérséklet 40,9 Celsius-fok volt Ausztráliában, de a szárazföld belsejében 45 foknál is többet mértek a legmelegebb órákban.

Napfürdőzők a déli St. Kilda tengerpartján. Fotó: MTI/EPA-AAP/David Crosling

49 fok is lehet

Az előző rekord 40,3 fok volt 2013 januárjának egyik napján. Most a legmelegebb hely a dél-ausztráliai Ceduna volt, ahol 46,5 fok volt a maximum. A következő napokban azonban várhatóan még nagyobb lesz a hőség Ausztrália középső és déli részén.

A legforróbb hely valószínűleg a dél-ausztráliai Oodnadatta lesz - 47 fokos várható hőmérséklet-maximumával - , illetve a délnyugati Oak Valley, ahol akár 49 fok is lehet. Egyébként eddig Oodnadatta tartja az ország abszolút hőmérsékleti rekordját 50,7 fokkal.

Mindeközben a kontinens súlyos szárazsággal is küzd - hasonlóval, mint az utóbbi két-három évben. Emellett a bozóttüzek is hatalmas problémát jelentenek. A tüzek az ország keleti részén kezdődtek, de már a nyugati részen is pusztítanak.