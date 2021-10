Egyre rosszabb a koronavírus-helyzet a szomszédban

Hétfőtől újabb járványügyi szigorítások léptek hatályba Romániában. Ennek értelében már csakis védettségi igazolvánnyal szabad ügyfélként belépni a nyilvános zárt terekbe, az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével. A megkötést azonban az alkalmazottakra egyelőre nem lehet érvényesíteni, mert a munkavállalók jogait csak a parlament korlátozhatja törvénnyel. Döntöttek arról is, hogy már nem tekintik védetteknek a friss negatív teszttel rendelkezőket, az ő szervezetük ugyanis még "nem tanult meg" védekezni - betegség vagy oltás által - a vírus ellen, tehát könnyen megfertőződhetnek. Mindazonáltal a hivatalokban és magáncégek ügyfélszolgálatain még elfogadják a friss negatív teszt alapján kiállított zöld igazolványt is.

Magyarországon is erősen romlik a koronavírus-helyzet.

A kiegészített szabályok szerint már a bevásárlóközpontoknak is ellenőrizniük kell, hogy csakis oltottak vagy gyógyultak léphessenek be. Ám ha egy plázában lakosságnyilvántartó, járműnyilvántartó hivatalok vagy oltási központok is működnek, akkor oda - elhatárolt útvonalon - negatív teszttel is bemehetnek az ügyfelek. A kormányhatározat emellett lehetővé teszi, hogy a beoltatlanok teszt nélkül is felvehessék járandóságukat a szociális intézményekben, és részt vehessenek igazságszolgáltatási eljárásokban, de ezt leszámítva nem lehet védettségi igazolás nélkül bemenni a hivatalokba.

COVID-19-es páciens a bukaresti Bagdasar-Arseni kórház intenzív osztályán.

Fotó: MTI/AP/Andreea Alexandru

Mindenhol kötelező a maszk viselése

A súlyos koronavírus-helyzet miatt hétfőtől a lakáson kívül mindenütt kötelezővé vált a védőmaszk használata. Ez alól csak a nehéz fizikai munkát végzők, a sportolók és a televízióműsorok szereplői kapnak felmentést, ha közben betartják a biztonságos távolságot. Országszerte korlátozták az éjszakai kijárást is: csak védettségi igazolvánnyal, munkaügyben vagy halaszthatatlan gyógykezelés miatt szabad este 22 és hajnali 5 óra között kimenni az utcára, az üzleteknek pedig legkésőbb 21 órakor be kell zárniuk. A magánrendezvényeket, koncerteket, tanfolyamokat 30 napra betiltották, a szórakozóhelyeknek pedig be kellett zárniuk.

A közoktatásban kéthetes rendkívüli szünet kezdődött hétfőn, a magániskoláknak pedig - ha nem adnak ki szünetet - át kellett térniük a távoktatásra. Az egyedüli jó hír az, hogy fellendült az oltási hajlandóság: három nap alatt több mint negyedmillió ember kérte a vakcina első adagját. A 19,3 milliós Romániában eddig csupán 6,4 millió ember kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást - ez a beoltható 12 év feletti lakosság mindössze 37,4 százaléka.

Szerbia így segíti Romániát

Szerbia mintegy 6500 adag COVID-19 elleni gyógyszert, valamint 900 liter oxigént adott át hétfőn a járvány sújtotta Romániának. "Románia a nyáron oltóanyagot adományozott Szerbiának, most pedig Belgrádon volt a sor, hogy segítsen a szomszédos, baráti államnak" - mondta Nikola Selakovic szerb külügyminiszter.

Ukrajnában is romlik a helyzet

Ukrajnában hamarosan már 13 megye, vagyis az ország régióinak több mint fele lesz a járványhelyzet szerinti legsúlyosabb, vörös besorolásban - ismertette Viktor Ljasko egészségügyi miniszter. A tárcavezető szavai szerint mostanra "fenyegetően felgyorsult" a kórházi ellátásra szoruló, súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek számának emelkedése. Egyes régiókban, mint például Donyeck és Zaporizzsja megyékben az oxigénterápiás ágyak kihasználtsága már elérte a 80 százalékot. Az ország egészét tekintve pedig a fertőzöttek számára fenntartott, orvosi oxigént biztosító berendezéssel felszerelt kórházi ágyak kihasználtsága átlagosan 66 százalék. Ezek miatt a szakértő úgy véli, az egészségügyi ellátórendszer terheinek csökkentése érdekében kénytelenek lesznek szigorú karanténszablyokat bevezetni.

Ukrajnában a vörös kategóriába sorolt régiókban a szabályok szerint a mozikat, a színházakat, a múzeumokat, a bevásárló- és szórakoztató központokat, a vendéglátóipari egységeket, a piacokat, az edzőtermeket és az uszodákat is csak azok látogathatják, akik már megkapták a védőoltás mindkét dózisát. Emellett csak azok az oktatási intézmények működhetnek a szokásos módon, ahol az alkalmazottak 100 százaléka teljes védettséggel bír. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint jelenleg már csak négy megye - köztük Kárpátalja - maradt a legenyhébb, sárga besorolásban, a főváros, Kijev pedig egyelőre az eggyel nagyobb kockázatot jelző narancs kategóriában van.

Nem biztosít hosszú távú védettséget a koronavírus-fertőzés vagy a COVID-19 súlyos formái ellen a BCG-oltás - derítették ki quebeci kutatók, akik az elsők között vizsgálták a vakcina hosszú távú hatását.