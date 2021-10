Koronavírus: erősen romlik a hazai helyzet

A 42. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a koronavírus-koncentráció országos szinten továbbra is nő. A korábbi lassú emelkedés helyett azonban most már markáns erősödés látszik egyes településeken - számolt be róla az NNK.

Erősen romlik a hazai helyzet. Forrás: NNK

Itt durvul a helyzet

Aggódnak a delta variáns gyors terjedése miatt a hazai szakemberek. h i r d e t é s

A friss adatok szerint a koronavírus koncentrációjának egyértelmű és erőteljes emelkedése figyelhető meg Budapesten, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron és Tatabányán. Ugyanez mondható el Budapest agglomerációs településeiről - Tökölről, Biatorbágyról, Szigetszentmiklósról, Budakesziről és Százhalombattáról - is. Emellett Egerre, Kaposvárra és Zalaegerszegre is emelkedő tendencia jellemző, ám ezeken a helyeken egyelőre csak mérsékelt mennyiségben van jelen a szennyvízben a vírus.

Csökkenést csak egy helyen mértek

A fenti településekkel szemben Miskolcon csökkenést mutatnak az eredmények, míg Szekszárdon és Szombathelyen alacsony koncentráció és stagnáló tendencia látszik. Ezenkívül Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Szolnok és Veszprém mintáját mérsékelt víruskoncentráció és stagnálás jellemzi. Az NNK azt javasolta, hogy a koronavírus-járvány lassítása érdekében mindenki éljen az ingyenes védőoltás lehetőségével, aki eddig még nem tette.

Egyre több tudományos bizonyíték van azzal kapcsolatban, hogy jobb immunvédelem alakul ki azoknál, akik az mRNS-vakcina után egy másik típusú koronavírus-oltást adatnak be második dózisként. Ezzel a módszerrel a korábbiaknál veszélyesebb delta variáns ellen is erősebb védelmünk lehet.