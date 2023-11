Egyre több megyében bukkan fel a súlyos madárinfluenza

A megemelkedett elhullás és az idegrendszeri tünetek megjelenése keltett gyanút azon a tiszadobi pecsenyekacsa-tartó telepen, ahol a Nébih laboratóriuma igazolta a madárinfluenza H5N1 altípusának jelenlétét. A hatóságok a mintegy 51 ezer állatot számláló állomány felszámolását már a gyanú alapján elkezdték – olvasható a hatóság oldalán megjelent közleményben.

Egyre több területet érint a veszélyes fertőzés. Fotó: Getty Images

Ilyen intézkedésekkel próbálják megelőzni a további terjedést

Mivel a kimutatott vírusvariáns magas patogenitású, azaz nagy megbetegítőképességű, a terjedés megakadályozása érdekében szigorú intézkedéseket rendeltek el. Az érintett állomány felszámolása mellett a gazdaság körül kijelöltek egy 3 kilométer sugarú védőkörzetet, valamint egy 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet is. A tájékoztatás szerint a betegség megjelenésének okait feltáró járványügyi nyomozás még folyamatban van.

A Nébih a napokban jelentette be azt is, hogy madárinfluenza-kitörést igazoltak Hajdú-Bihar megyében. Az állattartó a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány- és vízfogyasztás, valamint a tojástermelés drasztikus visszaesése miatt fogott gyanút. Itt is a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét igazolták. Az érintett állomány felszámolása ebben a megyében is kezdetét vette. A szakértők szerint az újabb kitörés a járványügyi előírások betartásának fontosságát bizonyítja.

Egy enyhébb változat is terjed

Mindeközben Bács-Kiskun megyében az alacsony patogenitású madárinfluenza H5N2 altípusát is igazolták a vizsgálatok. A jászszentlászlói tömőlúdállomány állatai tünetmentesek voltak, csupán a vágóhídra szállítást megelőző, kötelező szűrés derített fényt a fertőzésre.

Az alacsony patogenitású madárinfluenza vírus jelenléte – a magas patogenitásúval szemben – lényegesen enyhébb intézkedéseket von maga után. A fertőzött telep körüli 1 kilométer sugarú körben csak hatósági engedéllyel mozgathatóak a baromfik. Az érintett állatok kijelölt vágóhídon levághatóak, amennyiben az illetékes vármegyei kormányhivatal megállapítja, hogy a betegség továbbterjedésének kockázata minimális” – írták a tájékoztatóban.