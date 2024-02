Díszkivilágítást kap a Megyeri híd: erre hívja fel a figyelmet

Február 29. a ritka betegségek világnapja, amelyet a közösségért munkálkodók azért hívtak életre, hogy felhívják a figyelmet az érintettekre. Ennek részeként több középület, köztük idén a Megyeri híd is speciális díszvilágítást kap: szombat és jövő hét csütörtök között alkonyattól hajnalig kék, zöld, rózsaszín és lila színekben látható a híd, ezzel is támogatva a fontos ügyet – közölte pénteken a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Idén a Megyeri híd is a ritka betegséggel élőkre hívja fel a figyelmet február végén. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ritka betegségnek olyan kórképeket neveznek, melyek kétezer lakosból kevesebb mint egy főt érintenek. Általában súlyos, az életet és az életkilátásokat nagyban befolyásoló, 50 százalékban gyerekeket, többnyire csecsemőket érintő betegségek. Hét-nyolcezer ilyen betegség van összesen, melyeket a rutin hiánya miatt nagyon nehezen és csak sokára ismernek fel.

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ) a ritka betegséggel élő emberek gyógyításáért dolgozik. A szervezet betegel esélyeinek javítására hívta életre a világnapi eseménysorozatot. Mára már több mint száz országban láthatóak négy színnel kivilágított középületek, idén ehhez csatlakozik a többi között a Budapest melletti, az M0-s autóúton található Megyeri híd is. A világnapi rendezvénysorozatról további részletek a RIROSZ honlapján olvashatók.

Csak így szabad fotózni a hidat

A Közút szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a hídon leállósávban nem szabad megállni, mivel azt kizárólag műszaki hiba esetén lehet használni. Aki fotózni szeretne, az ne vezetés közben tegye, hanem a 2-es főút felől közelítse meg a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül pedig biztonságosan, gyalogosan vagy akár kerékpárral is eljuthat a helyszínre.

Továbbá azt is kérik a közútkezelő munkatársai, hogy óvatosan, a követési távolságot betartva, a többi közlekedőre figyelve haladjon át mindenki a hídon, ezt a pályán található digitális kijelzőkön is külön jelzik majd. A közútkezelő dunakeszi mérnökségének szakemberei pedig a forgalom zavartalan lefolyását és a leállósáv szabályos használatát is rendszeresen ellenőrzik majd az útellenőri szolgálatukon és a hídon található forgalomfigyelő kamerákon keresztül.