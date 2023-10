Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet. Nyugatról kelet felé csapadékrendszer vonul, belőle többfelé kell számítani esőre, záporra, zivatarra, a leghevesebb zivatarcellák főként az ország déli felében lehetnek. Lokálisan jelentős csapadék is eshet. A déli szél északnyugatira fordul, és erős, viharos lökések kísérik, hevesebb zivatarok környezetében akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 24 fok között várható, de az északi és a északnyugati határszélen ennél hűvösebb lesz. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Egy melegebb légtömeg áramlott a Kárpát-medencébe, ennek is köszönhetően melegfronti tünetek jelentkezhetnek.