COVID-19: csalók élnek vissza a nehéz helyzettel

A koronavírus-járvány által különösen sújtott Indiában kevés olyan dolog van jelenleg, amire nagyobb szükség lenne az oxigénpalackoknál. Ez viszont sajnos a csalóknak is jó táptalajt jelent.

Óriási bajban India

Janssen-vakcina: problémák adódtak a szállítással - kattintson!

A járvány második hulláma pusztítóan hat az indiai egészségügyi rendszerre, és az emberek egyre kevésbé bíznak abban, hogy a kormány kezelni tudja az új típusú koronavírus okozta válságot és vészhelyzetet. Széles körben elterjedt az a vélekedés is, hogy Indiában sokkal több a halálos áldozatok száma a naponta jelzett néhány ezernél. A kórházak megteltek, a gyógyszer-, vakcina-, oxigén- és más tartalékok pedig elapadtak.

h i r d e t é s

Csalók élnek vissza a nehéz helyzettel Indiában.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Durva átverésekkel próbálkoznak

Egy helyi jótékonysági szervezet például amiatt riasztotta a rendőrséget, hogy az egyik forgalmazó kétszeres árat, mintegy kétszáz dollárnak megfelelő összeget kért egyetlen palackért. Kiderült azonban, hogy az oxigénpalackokat forgalmazó cég valójában egy ócskavastelep, ahol átfestett poroltókat adnak el oxigénpalackok gyanánt. Ez viszont életveszélyes lehet, tekintettel arra, hogy a poroltók nyomástűrése kisebb, és akár fel is robbanhatnak, ha magas nyomású oxigénnel töltik meg őket.

A járványból nyerészkedők emellett orvosságokat és más, a koronavírusos betegek gyógyításához szükséges dolgokat is próbálnak online vagy telefonon eladni, sok esetben kihasználva a családok kétségbeesését és gyászát. Az így eladott termékek sokszor hamisak, némelyek pedig ártalmasak is. A rendőrség a múlt héten azzal gyanúsított meg egy csoportot, hogy a holttestekről ellopta a halotti lepleket, majd újként adta el őket, de olyan is előfordult, hogy több mint száz üvegcse hamis antivirális gyógyszert kellett lefoglalniuk. Az amerikai lap olyan ügyről is beszámolt, miszerint egy kormánypárti politikus kórházi ágyakkal kereskedett, de illegális vérplazma-kereskedelemre is akadt példa.

Volt, aki órákat utazott azért, hogy beoltsák - olvassa el a részleteket!