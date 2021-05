Janssen-vakcina: problémák adódtak a szállítással

Koronavírus: kinek nem ajánlott a Janssen-vakcina? A válaszért kattintson ide!

Az Európai Unióval kötött vakcinabeszerzési szerződésben a Johnson and Johnson azt vállalta, hogy a második negyedévben 55 millió egyadagos Janssen-vakcinát szállít az EU-tagországoknak. Idáig azonban kevesebb mint 5 millió dózist juttatott el az érintett országokba a COVID-19 elleni oltóanyagból - tehát a rögzített mennyiség alig 10 százalékát.

A Janssen újonnan érkezett egyadagos koronavírus elleni vakcinái. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Mi állhat a probléma hátterében?

Az EU-nak szánt vakcinaadagokat az Egyesült Államokban, valamint a cég hollandiai gyárában állítják elő. Az amerikai vállalat azonban gyártási problémákkal küzd. Azt a baltimore-i üzemet például, amely az új típusú koronavírus elleni vakcina egyik összetevőjét készíti, le kellett állítani, miután a helyi illetékes hatóság számos problémát tárt fel egy jelzett szennyeződést követően. A remények szerint azonban a vállalat nehézségei csak átmeneti jellegűek, a kimaradást pedig később pótolni fogja a cég.

Bővül a gyártókapacitás

A Johnson and Johnson szóvivőjének elmondása szerint a vállalat továbbra is elkötelezett amellett, hogy teljesítse a 200 millió adag koronavírus elleni oltóanyag uniós szállítására vonatkozó éves megbízását. Ezt a gyártókapacitás várt bővülése is lehetővé teszi majd, jelenleg ugyanis tíz különböző gyártási helyszín, köztük a hollandiai üzem bővítése is zajlik a kötelezettségvállalások teljesítése érdekében.

