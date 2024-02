„Bocsánatot kértem az eltört bordái miatt” – szabadnapos rendőr mentett életét

„Otthon voltam a családom körében, amikor telefonált az édesapám, és már a hangján hallottam, hogy nagy a baj” – árulta el Terjék a Zsaru Magazinnak nyilatkozva. Az eset még tavaly november végén történt. Mint a hívásból kiderült, a szülei szomszédjában élő idős házaspár egyik tagja, Tibi bácsi rosszul lett, összeesett. A rendőr nem tétovázott, azonnal felkapta a kabátját, bepattant az autójába, majd átsietett a pár száz méterre lévő házhoz. „Tibi bácsi az asztal és az ülősarok között feküdt a konyha kövezetén résnyire nyílt szemmel, sápadt volt és mozdulatlan. Édesanyám, aki egykor vöröskeresztes tanfolyamot végzett, addigra megállapította, hogy nem volt sem légzése, sem szívverése, ezért ahogy befutottam, rögtön megkezdtem a mellkaskompressziót, csak előbb ellenőriztem a nyelve helyzetét, hogy biztosan kapjon levegőt” – emlékezett vissza a nyomozó.

A bajbajutott felesége nagy puffanást hallott a konyhából. Amikor meglátta, mi történt, azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót, majd segítséget kért a szomszédtól is. Terjék Sándor a rosszullét után néhány percen belül máris a helyszínre érkezett, és elkezdte az alapszintű újraélesztést. „Mivel Tibi bácsi nekem is kedves ismerősöm, izgultam is érte, miközben a szívét masszíroztam, mert hiába igyekeztem, nem mutatott életjelet, csak önkéntelen, rendszertelen légzést produkált. Sejtettem, hogy a szívével lehet gond, mert korábban is akadt vele problémája, szívműtéten is átesett” – árulta el az interjúban. Hozzátette, korábban járőrként szolgált, és több újraélesztésnél is jelen volt. Ezúttal viszont neki kellett mellkaskompressziót végeznie – először életében.

„Recsegtek a bordái, de a keringése nem akart beindulni. Persze nem adtam fel, és pont addigra fáradtam ki, amikor megérkeztek a mentősök, és átvették” – árulta el a főtörzsőrmester. Végül a mentőszolgálat munkatársai két órán keresztül küzdöttek a beteg életéért, mire sikerült stabilizálniuk a szívverését. Ezután kórházba szállították. A rendőrt egy héttel később hívta fel a beteg felesége, aki nemcsak arról adott hírt, hogy párja magához tért, de arról is, hogy az orvosok szerint kisebb csodára egyáltalán nem károsodott az agya a szívműködési zavar nyomán. „A kórházból az jutott el hozzám, hogy az időben megkezdett mellkaskompresszió nélkül nem lehetett volna sikeres Tibi bácsi újraélesztése, de a mentősök hosszadalmas erőfeszítéseit látva nem mondhatom, hogy én mentettem meg az életét. Csak abban vagyok biztos, hogy nem történt késlekedés, és minden érintett mindent jól csinált, bár úgy éreztem, bocsánatot is kell kérnem tőle. A kórházból ugyanis azt is megtudtam, hogy az intenzív szívmasszázs közben néhány bordáját eltörtem. Nevettünk, amikor ezzel előhozakodtam” – mondta el Terjék.

