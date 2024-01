Azt hitték, nyaralni készül, eutanáziára ment meghalni

Alastair Hamilton azt mondta a szüleinek, hogy egy barátját látogatja meg Párizsban, ehelyett Svájcba repült, hogy halálos injekcióval vessen véget életének. A mindössze 47 éves kémiatanárnak nem volt diagnosztizált betegsége, ennek ellenére több mint 10 000 font (mintegy 4,3 millió forint) ellenében végrehajtották rajta az aktív eutanáziát a bázeli klinikán – számol be az esetről a Daily Mail.

Az asszisztált öngyilkosság Magyarországon nem engedélyezett. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Kérheti az is, aki egészséges

A férfi édesanyja, a 81 éves Judith Hamilton az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy más családoknak is tudniuk kell a Pegasos eutanáziaalapítványról (Pegasos Swiss Association), amely – ellentétben az ismertebb Dignitas (Méltóság) nevű szervezettel – nem követeli meg, hogy az emberek halálos betegek legyenek, vagy hogy valaki kísérje őket, amikor oda mennek meghalni. Elmondása szerint a család hónapokig bizonytalanságban élt, mert a klinika titokban tartotta a halálesetet, és azóta sem adta át nekik a fia búcsúlevelét, személyes tárgyait. Alastair Hamilton halálát emiatt a brit rendőrségnek, a külügyminisztériumnak és az Interpolnak együttesen kellett felderítenie. A család csak azután értesült a férfi haláláról, hogy a rendőrség megvizsgálta a bankszámlakivonatát, és kiderült: több ezer fontot utalt át a Pegasosnak.

Alastair Hamilton családja szerint Alastair 2022 óta küzdött állandó rossz közérzettel, lefogyott és folyamatosan fáradtnak érezte magát. Otthagyta munkahelyét és visszahúzódott szülei házába, ám az orvosok nem tudták kideríteni, mi állhat a tünetei mögött. "A fiam átkarolt, megpuszilt és azt mondta: mindig emlékezz arra anya, hogy nagyon szeretlek, mindig is szerettelek, és mindig is foglak, bármi történjék is” – idézte fel utolsó találkozásukat a férfi édesanyja, aki akkor még csak nem is sejtette, hogy az lesz az utolsó.