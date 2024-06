„Kérdezzék meg a lakosságot, helyes választ fog adni” – ALS-es betegek reagáltak a strasbourgi döntésre

Karsai Dániel és ügyvédei a Katona József Színházban tartottak sajtótótájékoztatót, ahol kifejtették véleményüket a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletével kapcsolatban. A testület ugyanis elutasította az alkotmányjogász életvégi döntéssel kapcsolatos beadványát. Az eseményen az RTL Fókuszának stábja is részt vett.

Nem csak nekem, a családomnak is rettentő nehéz

A sajtótájékoztatón több ALS-sel küzdő beteg is részt vett. Azt üzenték: küzdenek, amíg tudnak, de végre mindenkinek meg kellene értenie, hogy borzalmas így élni, és ez az állapot sem a betegnek, sem a környezetének, sem az államnak nem jó. „A családtagjaim is elfáradnak abban, hogy a nap 24 órájában el kell lássanak. Ha csak az ő dolgukat meg tudnák könnyíteni egy törvénnyel, már az segítség lenne” – mondta el az egyik sorstárs a helyszínen. Egy másik érintett így fogalmazott: a magyar lakosság már felnőtt és tud felnőttként gondolkodni. Ha pedig ezt a kérdést egy népszavazásban feltennék, akkor a helyes választ is meg tudná rá adni.

Karsai Dániel tavaly fordult az strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy elérje: Magyarországon a súlyos állapotú, gyógyíthatatlan betegek saját maguk dönthessenek életük befejezéséről. Itthon ez jelenleg nem lehetséges, a törvény csak a passzív eutanáziát engedélyezi, vagyis egy gyógyíthatatlan beteg elutasíthatja az életét megmentő vagy fenntartó kezeléseket. A Magyarországon élő gyógyíthatatlan betegek, akik saját maguk hoznának életvégi döntést, jelenleg elutazhatnak olyan országba, ahol engedélyezett az aktív eutanázia. Azok azonban, akik segítenek nekik ebben, a törvény szerint bűncselekményt követnek el.