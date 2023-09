3 tipp, hogy ne mérgezzen a műanyag

Egyre többször esik szó napjainkban a mikroműanyagokról, amelyek egy új kutatás szerint az ételhordókban tárolt táplálékokban is megjelennek, ha mikrohullámú sütőben melegítjük azokat. A mikrózható jelölés pedig legtöbbször pusztán azt mutatja, hogy a termékek nem olvadnak meg a mikrohullámú sütőben, ám a hatósági ellenőrzés nem igazán terjed ki az ott zajló kémiai folyamatokra. Márpedig a legfrissebb kutatások arra utalnak, hogy a műanyag étel- és italtárolók hosszú távon akár veszélyt is jelenthetnek az egészségünkre. Természetes vagy mesterséges felmelegedés hatására ugyanis akár több milliárd mikroműanyag és nanorészecske oldódhat ki azokból – számol be a sokkoló adatokról a 24.hu.

Ha van kedvec, régóta használt műanyag dobozod, válj meg tőle! Fotó: Getty Images

Az agyunkban is ott vannak

Bár a mikroműanyagok már a mindennapjaink részét képezik – mivel a vérünkben, az agyunkban, a szívünkben, az ételeinkben és a környezetünkben is jelen vannak –, az élettani hatásokról egyelőre viszonylag kevés biztosat lehet tudni. A kutatók azt gyanítják, hogy a mikroszkopikus részecskék hatással lehetnek a viselkedésünkre, de akár a neurodegeneratív betegségek kialakulására vagy az erre való hajlam felerősítésére is alkalmasak lehetnek. Ráadásul friss kutatások szerint a műanyagokhoz használt egyes vegyi anyagok megzavarhatják a hormonokat, ami kihatással lehet az anyagcserére, a szexuális fejlődésre, sőt a termékenységre is.

A műanyagok alapvetően szenet, hidrogént és esetenként oxigént, ritkábban nitrogént vagy klórt tartalmazó hatalmas molekulák, így maguk a kémiai anyagok nagyon ritkán ártalmasak az emberi szervezetre – mondta el a 24.hu-nak Lente Gábor. A Pécsi Tudományegyetem Kémiai Intézetének oktatója ugyanakkor hozzátette: vannak bennük lágyítók és egyéb adalékanyagok, amelyek nagyobb veszélyt jelenthetnek. A kutató szerint amikor mikrohullámnak teszik ki a műanyagokat, ezek a lágyítóanyagok nagy számban kioldódhatnak, de ez akár melegítés nélkül is megtörténhet.

Ha ezeket betartod, nem lehet baj

A műanyagnak való kitettség emberi egészségre gyakorolt hatásai nem tisztázottak, de a tudósok már évek óta sejtik, hogy közel sem előnyös. Ám ha esetleg évek óta műanyagban tárolod és melegíted az ételedet, akkor se ess pánikba: a mikro- és nanoműanyagok mindenhol körülöttünk vannak, így szinte lehetetlen elkerülni azokat. A kitettség mértékét azonban lehet, és nem is árt csökkenteni, amihez néhány tippet is megfogalmaztak a szakemberek.

1. Érdemes inkább üveg-, rozsdamentes acél-, kerámia- vagy fadobozt használni az élelmiszerek tárolására a műanyagok helyett.

2. Ha régóta használsz egy adott műanyag edényt, szabadulj meg tőle, ugyanis idővel egyre több káros anyag oldódhat ki abból. Emellett az is lehetséges, hogy mivel régi edényről van szó, annak alkotóelemei között olyan is akad, amely ma már nem kerülhetne gyártásba.

3. Ha pedig mikrózásról van szó, különösen jó döntés elkerülni a műanyag edényeket.