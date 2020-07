Tömegesen mondták le külföldi útjukat a magyarok

Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, július 15. éjféltől ismét szigorítottak a magyar határokon: az országokat három csoportba (vörös, sárga és zöld) kategorizálták. Csak a zöld államokból érkezők léphetnek be szabadon, minden egyéb feltétel nélkül hazánkba, sárga és piros országból hazatérve kéthetes karantén vár a magyar állampolgárokra is, kivéve, ha be tudnak mutatni két, 5 napnál nem régebbi, ám 48 órás különbséggel készült, hatóságilag igazolt negatív koronavírustesztet.

A helyzetet bonyolítja, hogy az országok besorolását hetente módosíthatják a legfrissebb járványügyi adatok alapján, így előfordulhat, hogy ugyan kiutazáskor zöld az adott hely besorolása, de mire hazajönnénk, már sárga vagy piros. A kéthetes karantént pedig sokan nem engedhetik meg maguknak, nem tudják megoldani, hogy ennyi időre kiessenek a munkából. A PCR-teszt pedig meglehetősen drága, nagyjából 30 ezer forint darabja. Ez már két főnél is 120 ezer forintnyi pluszköltséget jelent a nyaralás büdzséjében, egy kétgyermekes családnál pedig a dupláját. Nem is csoda, ha ezek az intézkedések eltántorították a magyarok többségét a külföldi nyaralástól - legalábbis ez derült ki a Pulzus Kutató reprezentatív közvélemény-kutatásból, amit a napi.hu megrendelésére készítettek.

A fiatalok utazási terveit befolyásolták legkevésbé az új szigorítások. Fotó: Getty Images

37 százalék sehova nem megy nyaralni

Az összes válaszadó 35 százaléka mondta azt, hogy a szigorítások után biztosan itthon marad idén nyáron. További 6 százalék válaszolt úgy, hogy elutazik ugyan külföldre, de óvatosabban, mint ahogy eredetileg tervezte. 22 százalék azoknak az aránya, akik nem változtatnak nyaralási terveiken (bár azok is ide tartoznak, akik eleve nem szándékoztak külföldre látogatni), 37 százalék pedig úgy nyilatkozott, idén teljesen elmarad a vakációja.

A két nem válaszaiban kevés eltérés volt, azonban korosztályos bontásban már jelentősebb különbségek mutatkoznak. A fiatalabb, 18-39 év közötti korosztályt sokkal kevésbé fogja vissza a karantén fenyegetése, csupán 33 százalékuk mondta azt, hogy most már mindenképpen itthon marad. A legnagyobb arányban (39 százalék) a 40-59 évesek nyilatkozták, hogy az intézkedés hatására mindenképpen itthon maradnak.

A diplomások és a vidékiek bátrabbak

A válaszok alapján minél magasabb végzettségű valaki, annál kevésbé hatnak utazási terveire a bevezetett intézkedések. Miközben az alapfokú végzettségűek körében 45 százalék volt azok aránya, akik nem mernek kockáztatni, a felsőfokú végzettségűeknél csak 20 százalékos volt ez a szám. Némileg meglepő, hogy a középfokú végzettségűek körében volt a legmagasabb azok aránya (44 százalék), akik egyáltalán nem mennek az idén nyaralni, az alapfokú végzettségűeknél csak 33 százalék válaszolta ezt.

A budapestiek közel fele (47 százalék) nem tervez vakációt, ám a városok és megyeszékhelyek lakóinak nagyjából a kétharmada elutazik, és még a falvakban is csak 37 százalék azok aránya, aki nem mennek most nyáron üdülni.

