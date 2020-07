Koronavírus: így lehet nagyobb biztonságban utazni

A COVID-19 pandémiája az utazókat fokozottan fenyegeti, mert az emberek viszonylag kis százaléka kel útra, de az útjuk során egyes helyeken (például a reptereken, szállodákban, múzeumokban) nagy tömegben gyűlnek össze, s a világ különböző helyein összeszedett vírusokat koncentrálják. Ezt azt jelenti, hogy statisztikailag rendkívüli mértékben megnő az esélyük a megfertőződésre. Tehát az utazóknak sokkal körültekintőbben kell védekezniük a koronavírus ellen, mintha az országukban, vagy a megszokott hétköznapi környezetükben maradnának.

Bár a járvány miatt csökkent a légiforgalom, a reptereken még nagy a fertőzésveszély - Fotó: Getty Images

Két vezető amerikai orvosi intézmény, a rochesteri Mayo Klinika és a Los Angeles-i Cedar Sinai Egészségügyi Központ szakértői pontos tanácsokat adtak annak érdekében, hogy az utazók ugyanolyan egészségesen térjenek haza, mint ahogy elindultak. Szerintük azonban az utazás az elővigyázatossági intézkedések betartása mellett is nagyon kockázatos.

Dr. Abinash Virk, a Mayo Klinika fertőző betegségekkel foglalkozó specialistája ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy járvány idején halasszuk el az utazásokat. Aki mégis az indulás mellett dönt, legyen nagyon óvatos a potenciálisfertőzésmiatt. Mivel a szakorvos a repülőgéppel történő utazást tartja a legkockázatosabbnak, először is az ott betartandó szabályokra mutatott rá. Eszerint a kézhigiéné a legfontosabb. Gyakran kell kezet mosni és alkoholos kézfertőtlenítőt használni. Továbbá kerülni kell, hogy az arcunkhoz érjünk, ha más felületek érintésével előtte beszennyezhettük a kezünket. A repülőtéren és a gépen is érdemes alkoholos géllel vagy fertőtlenítőszeres törlővel megtisztítani azokat a területeket, amelyekhez hozzáérhetünk, s ahol esetleg vírus található. Mivel kimutatták, hogy a SARS-CoV-2 vírus műanyagon vagy acélon körülbelül 72 órán keresztül is képes életben maradni, ezért fontos letörölni az étkezőtálcát, a karfákat és bármi mást, amelyet megérinthetünk magunk körül.

A repülőterek a legveszélyesebb zónák

Ezzel egyetért Dr. Michael Ben-Aderet, a Cedars-Sínai kórházfertőző betegségekszakértője is, aki szerint a repülőterek, különösen a nagyvárosi repülőterek a fertőző betegségek és az új kórokozók számára igazi paradicsomi állapotot jelentenek. Amint felülünk a repülőgépre, feltételezve, hogy az utasok és a személyzet tagjai is maszkot viselnek, a felületeket rendszeresen megtisztítják, és az emberek távolsága nagyobb, mint 2 méter, a kockázat valószínűleg csökken. Az amerikai járványügyi hatóság, a CDC is arra utal, hogy a repülőgépeken nem terjed könnyen a fertőzés az óvintézkedések és a levegő szűrése miatt.

Dr. Virk szerint éppen ezért elég a fej feletti légfúvókát letörölni, mert azt a beállításakor megfogjuk, azaz potenciálisan vírus kerülhet a kezünkre. A repülőgépek levegőjének keringetése meglehetősen speciális. Nem halad végig az egész utastéren, hanem általában hét üléssort átfogó szakaszokban kering. A levegő tisztításáról nagyteljesítményű HEPA-szűrők gondokodnak, amelyek hasonlóan hatékonyak, mint a kórházi műtők eszközei. Az viszont nyilvánvaló, hogy ha valaki egy adott szakaszban ül, akkor fennáll a fertőzés veszélye.

Dr. Ben-Aderet rámutatott, hogy nem kétséges, a vakációzás pozitív hatással lehet egészségére és jól létére. De a pandémia idején az utazás sokkal nagyobb kihívást jelent. Ennek legfőbb oka, hogy utazáskor nagyobb valószínűséggel fordulunk meg nyilvános helyeken, például éttermekben, szállodákban és nyilvános mellékhelyiségekben, ami növeli a fertőzés esélyét. Ezért nem mindegy az úti cél. A nagyvárosokban és a forgalmas szállodákban nagyobb veszélynek vagyunk kitéve, mint egy erdei kempingben. "A szálloda egy megosztott környezet, amivel sajátos kockázati tényezők járnak" - mondja a Los Angeles-i orvos. Számos szálloda kockázatcsökkentési előírásokat vezetett be, például elvárják, hogy a személyzethez tartozók, de gyakran a vendégek is maszkot viseljenek a nyilvános terekben, de esetenként lezárják a közös helyiségeket és a szobákat csak a vendégek távozása után takarítják. Ennek ellenére a legjobb olyan szállást választani, ahol a lehető legkevesebb ember fordul meg.

A hotel sem teljesen biztonságos

Az utazók azonban a relatíve biztonságosnak látszó szállodai szobákban vagy apartmanokban sem lehetnek teljes biztonságban a fertőzésektől - figyelmeztet Dr. Abinash Virk. Habár a kereskedelmi szálláshelyeket rendszeresen takarítják, és koronavírusra tekintettel valószínűleg a megszokottnál precízebben fertőtlenítik is, mégis érdemes letörölni a kilincseket, a csapokat a mosdót és wc-t, illetve a tv-távirányítót, a poharakat pedig mosogatószerrel el kell mosni. Azaz, aki utazik készüljön fel eszközökkel és megfelelő szerekkel is az idegen szálláson való tartózkodásra. Továbbá folyamatosan ügyelni kell a kézhigiéniára, illetve az arc megérintésének elkerülésére.

A Mayo szakértője szerint a második legveszélyesebb utazási helyszín a tömegközlekedés. A megállókban, metróállomásokon hasonlóan nagy tömeg verődhet össze, mint a reptereken. Sőt itt még nehezebb tartani a biztonságosnak tartott 1,5-2 méteres távolságot. Ezért metrón, villamoson, trolin, autóbuszon mindig maszkot kell viselni. Emellett a kézhigiéniára is fontos gondolni, mert a járművek kapaszkodói elsőrangú felületet nyújtanak a vírusoknak a tovaterjedéshez.

Aki autóval utazik a legnagyobb veszélynek tankoláskor vagy a pihenőállomások mosdójának használatakor teszi ki magát. A töltőpisztolyt kesztyűvel érdemes megfogni, esetleg papírtörlőt is használhatunk erre a célra. De végső soron itt csak a komoly kézfertőtlenítés és az arc érintésének szigorú elkerülése az igazán hatásos. Mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a vírus elérhesse a száj, az orr vagy a szem nyálkahártyáját.

A már megkötött utasbiztosítások alapján a koronavírus-járvány idején külföldre induló magyarok több mint fele Horvátországba vagy Ausztriába utazik. Azonban a célpontok között gyakorlatilag nem is szerepel Európán kívüli ország. A távolabbi úticélok háttérbe szorulását mutatja az is, hogy a biztosítások mindössze 12 százalékát kötötték repülőgépes utakra, szemben az előző években tapasztalt 35-40 százalékkal. Noha ez az arány a járatok fokozatos helyreállásával vélhetően emelkedni fog, az idei nyár egészében aligha fogja meghaladni az utazások 20 százalékát a cég várakozása szerint. Részletek!

Végül is az a konklúzió, hogy a járvány idején olyan nyaralást érdemes tervezni, ahol a zsúfolt helyek (például repterek, múzeumok vagy áruházak) helyett a biztonságos távolság fenntartása lehetséges. A túrázás, kempingezés ebben az időszakban sokkal jobb ötletnek tűnik, mint a zsúfolt tengerpari strandok látogatása és az esti partizás. Ez ugyanis felelősség és felelőtlenség kérdése is.

A legfontosabb ugyanis annak felismerése, hogy utazóként nem csak azért felelünk, hogy megvédjük önmagunkat, hanem a bennünket körülvevő embereket is óvnunk kell. Mivel a vírus tünetek nélkül hetekig utazhat velünk, nem csak a nyaralás helyszínére kell gondolnunk, hanem a családunkra, munkatársainkra, barátainkra, és az ő családtagjaikra is, akik számra alkalmasint sokkal kockázatosabb lehet a megfertőződés. "Olyan új vírussal van dolgunk, amely másképpen viselkedik, mint amit korábban láttunk. De vannak módszerek a biztonságos utazáshoz. A legfontosabb, hogy vegyük komolyan a koronavírus veszélyét, és kövessük az állami és helyi egészségügyi útmutatásokat" - jelentette ki Dr. Ben-Aderet.