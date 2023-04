Rosszul sikerült magyarországi nyaralása, kómába esett

Magyarországon, magyar párjával töltötte szabadságát Kerstie Metcalf. Az 51 éves brit nő és 43 éves szerelme házakat nézegettek, ahol majd nyugdíjas éveiket tölthetik, illetve a magyar férfi családtagjait látogatták meg. Az egyik programjuk közepette azonban a nő hirtelen összeesett. Megállt a szíve, és bár sikerült őt újraéleszteni, azóta – lassan két hete – kómában fekszik az egyik hazai kórházban – számolt be róla a Wales Online. A cikk szerint az oxigénhiány miatt károsodott a nő agya.

Leállt a brit nő szíve, lassan két hete nem tér magához. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Próbálják hazajuttatni

Korábbi hátproblémái miatt Kerstie nem tudott utazási vagy egészségbiztosítást kötni magyarországi nyaralása idejére. A családja inkább hazavinné a kómában lévő nőt, hogy az Egyesült Királyságban kezelhessék.

„Le vagyunk sújtja. Csak arra vágyunk, hogy otthon és biztonságban legyen, a szeretteivel körülvéve. Szívszorító a gondolat is, hogy mennyire messze van most tőlünk” – nyilatkozta Kerstie 28 éves fia, Sam Metcalf. A nőnek egyébként egy lánya is van, a 18 éves Bella, aki szintén nagyon aggódik édesanyjáért.

Még 30 ezer fontot kell összegyűjteniük

A nő hazareptetésének és kinti kórházi ellátásának fedezésére azonban 50 ezer fontra, azaz átszámolva mintegy 21,4 millió forintra lenne szüksége a családnak. Mivel a családtagok nem képesen saját erőből és rövid idő alatt ennyi pénzt előteremteni, pénzgyűjtést kezdeményeztek a GoFundMe-n keresztül. A gyűjtés kezdete óta eltelt 7 nap alatt már 896-an adományoztak, akik eddig összesen 19 570 fontot adtak össze. Azonban még így is viszonylag messze van a célösszeg.

Kerstie-t az egyesült királyságbeli Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) szakembereinek gondjaira bíznák – a nő ebben az intézményben dolgozott 30 évig szakápolóként. „Eddig életét az ország megsegítésének szentelte, most azonban neki van szüksége a segítségünkre, és meg is érdemli, hogy meggyógyuljon és hazajusson” – fogalmazott Sam.

Reggel elaludt, délután sem tudták felébreszteni – ismét egy ijesztő, ám szerencsés véget érő történetet osztottak meg közösségi oldalukon a mentők.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!