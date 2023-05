Nagyon rákaptak a rollerre a magyarok

A vártnál jóval gyorsabban terjed a rolleres közlekedés a magyarországi utakon: a Jövő Mobilitása Szövetség (JMSZ) két évvel korábbi előrejelzése 2023-ra 30-40 ezer rollerrel számolt, a gyors közlekedési eszköz azonban sokkal nagyobb számban terjedt el, s ma már 80-100 ezer rollerrel közlekednek az emberek. A szövetség közleménye szerint ebből mintegy 25 ezer bérelhető roller, a többi magántulajdonban van.

Gyorsabb vele közlekedni, mint autóval

Hozzátették: a mikromobilitási piac bővülésének oka, hogy "kinőtték az emberek a nagyvárosokat", amelyek a mainál több autót már nemigen tudnak befogadni. Ahhoz, hogy mégis hatékonyan tudjanak közlekedni, egyre többen váltanak át autóról mikromobilitási eszközre. Előnye leginkább a gyorsaság: csúcsidőben a dugók miatt autóval 30-40 perc alatt megtett utak rollerrel 8-10 percre csökkennek.

A szövetség ajánlása szerint a fenntartható városi közlekedésben minden élethelyzetnek megvan a leghatékonyabb mobilitási módja, hiszen mindenki ismeri az első és utolsó kilométer problémáját: eszerint, bár a tömegközlekedés megfelelő választás lenne, de a buszig, villamosig, illetve a busztól, villamostól kilométeres gyaloglás vár az utazóra. Más esetben autóval menne a közlekedő a belváros határáig, ahol még könnyen parkolhat, de onnan még pár kilométert tovább kellene utaznia. Ezekre a szituációkra javasolják a szövetség szakértői a mikromobilitási eszközök, a rollerek, kerékpárok, gördeszkák, görkorcsolyák igénybe vételét.

A vártnál gyorsabban terjed a rolleres közlekedés a magyarországi utakon. Fotó: Getty Images

Sugár István, az elektromos rollerekkel foglalkozó E-twow Magyarország üzletvezetője elmondta: míg egy belsőégésű dízelmotor átszámítva egységnyi energia felhasználásával 1,6 kilométert tesz meg, addig az elektromos autó 6,6 kilométert, míg az elektromos roller ugyanennyi energiával mintegy 130 kilométert gurul. Hozzátette: nem minden élethelyzetben megfelelő a roller választása, de a jelenleginél biztos, hogy többen tudnák autós közlekedésüknek egy részét kiváltani vele. Az autók ugyanis egyre nagyobbak, egyre több helyet foglalnak el, noha átlagosan csak 1,4 ember ül bennük. Ráadásul egy autó számára kialakított parkolóhelyen akár 10 elektromos roller tárolható.

A mikromobilitási szakértő a biztonságos rollerezésről közölte: ezeket használva is be kell tartani a KRESZ-szabályokat, sőt figyelni kell arra is, hogy ez egy nagyon csendes, új közlekedési forma, így észrevehetőnek kell lennie annak, aki ilyet használ. A Jövő Mobilitása Szövetség azt javasolja, hogy a rollerezők, legyenek akár gyerekek, akár felnőttek, viseljenek bukósisakot, annak ellenére, hogy szabály nem írja elő a védőfelszerelések használatát, valamint alkalmazkodva a kerékpárok megengedett sebességéhez, óránként maximum 25 kilométeres sebességgel közlekedjenek.

