Koronavírus: változnak márciustól az utazási szabályok

Az Európai Unió (EU) általános uniós ügyekért felelős tanácsa frissítette a nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó korlátozásokat. A módosítás értelmében a szabályok alkalmazásakor figyelembe kell venni az adott unión kívüli országban fennálló járványhelyzetet, valamint az érintett utazó egyéni helyzetét.

Márciustól új szabályok szerint engedik be az EU-n kívülről érkező utazókat.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Ilyen oltással lehet beutazni

Az aktualizált ajánlás szerint az uniós tagállamoknak engedélyezniük kell a nem alapvetően szükséges beutazásokat azok számára is, akiket az EU vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által engedélyezett, koronavírus elleni oltóanyaggal oltottak be, illetve akik felgyógyultak a betegségből, valamint minden olyan utazó számára, akik a vonatkozó uniós jegyzéken szereplő valamely országból érkeznek. A tagállamoknak fel kell oldaniuk az ideiglenes korlátozásokat azok esetében is, akik az érkezésük előtt legalább 14 és legfeljebb 270 nappal megkapták az alapoltási sorozat utolsó adagját, illetve ha kaptak emlékeztető adagot, vagy ha az unióba utazásukat megelőző 180 napon belül felgyógyultak a COVID-19-betegségből.

Negatív teszt és/vagy karantén

Koronavírus: feleslegesek az utazási korlátozások?

A WHO által jóváhagyott vakcinával oltottak esetében a tagállamok előírhatják az indulás előtt legfeljebb 72 órával elvégzett, negatív eredményű PCR-teszt meglétét, és további intézkedéseket is alkalmazhatnak, például karantént vagy önkéntes karantént írhatnak elő számukra. Engedélyezni kell az utazást a 6 és 18 év közötti gyermekek számára, ha teljesítik a felnőttekre vonatkozó feltételeket, illetve lehetővé kell tenni az utazást számukra, ha rendelkeznek az indulás előtt legfeljebb 72 órával elvégzett, negatív eredményű PCR-teszttel. Esetükben a tagállamok az érkezést követően további tesztet, valamint karantént vagy önkéntes karantént is előírhatnak. A 6 éven aluli gyermekek esetében azonban nem írható elő tesztkötelezettség vagy más követelmény.

Ez kell ahhoz, hogy ne legyen semmilyen korlátozás

Ahhoz, hogy egy unión kívüli ország esetében valamennyi utazót illetően fel lehessen oldani a korlátozásokat, az új szabályok értelmében az előző 14 napban az adott országban regisztrált, 100 ezer főre eső COVID-19-es esetek száma nem haladhatja meg a 100-at (korábban 75 volt a felső határ). A bevezetett módosítások a világjárvány alakulását, az átoltottság növekedését és az emlékeztető adagok beadásának fokozódását tükrözik, valamint figyelembe veszik, hogy egyre több unión kívüli ország vezet be az EU-s védettségi igazolvánnyal egyenértékű igazolványokat. Az új ajánlást március 1-jétől kell alkalmazni. Az ajánlás azonban jogilag nem kötelező erejű, a benne foglaltak végrehajtásáért a tagállami hatóságok felelősek.

