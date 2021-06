Koronavírus: újabb ország fogadja a keleti vakcinával oltottakat is

Szlovákia elismeri a magyar oltási igazolványokat, illetve az orosz és a kínai oltóanyagokat is, és ezt már jelezte is Magyarországnak - közölte Martin Klus. A szlovák külügyminiszter, Ivan Korcok pedig arról számolt be, hogy országa várhatóan minden külföldi esetében el fogja fogadni az orosz Szputnyik V vakcinával elvégzett oltást, tekintettel arra, hogy az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett orosz oltóanyag Szlovákiában is engedélyezve van.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Most kezdték használni az orosz vakcinát

Szlovákiában a koronavírus elleni oltóprogramban hétfőn kezdték el használni a Szputnyik V orosz vakcinát. Korábban csak a Pfizer/Biontech, a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagait alkalmazták. Az ország még márciusban kötött szerződést 2 millió adag Szputnyik V vásárlásáról, ebből eddig 200 ezer adagot szállítottak le.

A Szputnyik V beszerzése kapcsán egyébként korábban több hétig tartó, kormányátalakításhoz vezető válság is kialakult a négypárti szlovák koalícióban, amelynek két kisebb, liberális pártja ellenezte az orosz vakcina vásárlását. Az oltóanyagot - amelyről a szlovák gyógyszerfelügyelet (SÚKL) különböző okokra hivatkozva hónapokig nem adott ki teljeskörű szakvéleményt - végül Magyarország segítségével sikerült bevizsgáltatni.

Így áll most az oltási kampány

Közben a szlovák egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy terveik szerint már a napokban elkezdik a 12 és 15 év közötti gyerekek COVID-19 elleni immunizálását is. A mintegy öt és fél millió lakosú Szlovákiában a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint hétfőig 1,8 millióan már legalább egy dózis megkaptak, csaknem 952 ezer személynek pedig már a második oltásadagot is beadták.

