Koronavírus: külföldre így mehetünk nyaralni

Hogyan kaphatunk uniós COVID-igazolványt? Részletek itt.

"A magyar konzuli szolgálat egyébként általánosságban továbbra sem javasolja a koronavírus-világjárvány miatt a külföldi utazást, azonban nyilván rengeteg magyar indul el külföldi nyaralásra, az egyes országok intézkedéseinek útvesztőjében azonban nem egyszerű eligazodni" - írja a Portfolio. A portál részletes összeállítást közölt arról, hogy a magyarok által gyakran látogatott országok határaira érkezve mire lehet számítani.

A népszerű turistacélpontok más-más feltételekkel engednek be utazókat a pandémia közepette. Fotó: Getty Images

Kínai és orosz vakcinát is elfogadnak

Mind a szlovén, mind a horvát tengerpart könnyen megközelíthető akár autóval is Magyarországról. Fontos azonban számításba venni, hogy Szlovéniában július 15-étől új határátlépési feltételek léptek életbe. A két ország közötti kétoldalú megállapodás értelmében bármilyen vakcinával beoltott magyar állampolgárt beengednek a szlovénok, oltás nélkül viszont nem érdemes útra kelni. Ez azoknak is fontos lehet, akik Szlovénián átutazva mennének Horvátországba. Hiába engedi be ugyanis Horvátország negatív koronavírusteszttel is az utazókat, védettségi igazolvány nélkül a szlovén határon fennakadhatunk.

Olaszországban regisztrálni is kell

Olaszország az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elismert oltásokat fogadja el csupán, a tesztek közül azonban a negatív eredményű PCR- és antigén gyorstesztet is. Ezen felül magyar állampolgárként regisztrálnunk is kell. Az EU Digitális Utaskereső Űrlapja (dPLF) - amely a Máltára való beutazáshoz is szükséges - ide kattintva érhető el. Az olaszországi tartományok zöme saját regisztert működtet, így az adott régió egészségügyi szolgálatának online felületén vagy alkalmazásán, esetleg zöld számon keresztül is regisztrálni kell. A pontos beutazási feltételekről a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának országspecifikus tájékoztatási felületén informálódhatunk részletesen. Azok, akik nem kaptak védőoltást; nem tudják igazolni, hogy átestek COVID-19-betegségen és letöltötték a kötelező karanténidőszakot; vagy nem rendelkeznek 48 óránál nem régebbi teszttel, a beutazást követően 10 napig hatósági karantén alá kerülnek, majd azt követően kötelező PCR-teszt vár rájuk.

Görögországban a legtöbb oltóanyagot elfogadják

Amennyiben Görögországba utaznánk nyaralni, indulás előtt legalább 24 órával szintén regisztrálni kell egy digitális űrlapon keresztül, amiről egy, a határellenőrzés során bemutatandó QR-kódot kapunk. A légitársaságok már felszállás előtt ellenőrzik a QR-kódot. Oltási igazolvány, illetve védettséget igazoló okmány hiányában 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet vagy 48 óránál nem régebbi negatív gyorstesztet kell felmutatni a belépésnél. A görögök egyébként a legtöbb oltóanyagot elfogadják, beleértve a kínai Sinopharm vakcináját és az orosz Szputnyik V oltást is.