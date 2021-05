Koronavírus: külföldi nyaraláshoz ez az igazolás kell

Meglepő hatással van az oltás a hosszú COVID-ra. Részletek itt.

A magyar védettségi igazolvány nem elegendő, mert az utazóknak az oltás napját és a vakcina típusát is igazolniuk kell. A védettségi igazolvány nem tartalmazza ezeket az adatokat, de a papír alapú oltási igazolvány is csupán magyar nyelven jeleníti meg azokat. A probléma kapcsán a turizmus.com megkereste a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK). Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos válaszában elmondta, hogy az e célra szolgáló, angol nyelvű formanyomtatványt az NNK az utazók kérésére eddig is elküldte. Ezen felül a nyomtatvány a legtöbb oltóközpontban elérhető, hamarosan pedig felkerül a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldalra is.

Külföldi országokban a korlátozásmentes beutazáshoz igazolnunk kell COVID-19 elleni védettségünket. Fotó: Getty Images

Az angol nyelvű igazolás a vakcina típusát, sorszámát és a két oltás dátumát egyaránt tartalmazza. Az igazolást az oltást végző orvos állítja ki és hitelesíti az oltásnál kapott, magyar nyelvű igazolás alapján. Külön nem kell fizetnünk az angol nyelvű igazolásért, illetve visszamenőleg is igényelhetjük azt háziorvosunknál vagy az oltóközpontban, attól függően, hogy hol kaptuk meg a védőoltást.

Utazás előtt mindenképpen fontos tájékozódni a célországban érvényes szabályozásról, ugyanis változó, hogy melyik állam hány nappal az oltás felvétele után teszi elérhetővé a korlátozásmentes beutazást. Mint azt a turizmus.com írja, a magyar turisták között népszerű Görögország például minden vakcinát elfogad, de csak akkor, ha a második oltás beadása után legalább két hét eltelt már. Hasonló az előírás Horvátországban is, bár itt - ellentétben a görögökkel - nem kérnek angol nyelvű igazolást, elég felmutatni a védettségi igazolványt és a mellé kapott, magyar nyelvű igazolást.