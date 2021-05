Koronavírus: az oltás így hat a hosszú COVID-ra

A koronavírus elleni védőoltások gyógyultakra, pontosabban a hosszú COVID-dal szenvedőkre gyakorolt hatásait próbálta kideríteni egy nemzetközi felmérés. A 812 résztvevő több mint fele arról számolt be, hogy javult az állapota az első adag - főként mRNS - vakcina után. Ez tehát megnyugtathatja a hosszan tartó COVID-19-ben szenvedőket: állapotuk várhatóan nem fog romlani az oltás után.

A felmérés résztvevőitől azt kérték, hogy az első oltás után legalább egy hetet várjanak a válaszadással. Erre azért volt szükség, hogy az érintettek biztosan ne keverhessék össze az új típusú koronavírus elleni védőoltás esetleges mellékhatásait a betegség tüneteivel.

Enyhítheti a hosszú COVID tüneteit a koronavírus elleni oltás.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Így érezték magukat az oltás előtt és után

A felmérésben hosszú COVID tizennégy legáltalánosabb tünetét hasonlították össze az oltás első adagjának felvétele előtti és utáni időszakban. Az adatok azt mutatták, hogy a válaszadók 56,7 százaléka tapasztalt általános javulást a tüneteket illetően, 24,6 százalékuk állapota pedig nem változott. Tüneteinek súlyosbodásáról mindössze az alanyok 18,7 százaléka számolt be. Kiderült továbbá, hogy azok, akik mRNS-vakcinát kaptak - tehát Pfizert vagy Modernát -, általánosságban nagyobb javulásról számoltak be azokhoz képest, akik adenovírus alapú koronavírus-oltást kaptak - mint amilyen az AstraZeneca készítménye.

Lehet, hogy csak átmeneti a javulás

Nagyobb valószínűséggel számoltak be a fáradtság, az agyköd és az izomfájdalom mérséklődéséről azok, akiket Moderna COVID-19 elleni vakcinájával oltottak be, és az ezen oltóanyagot kapott személyek között volt a legkevesebb olyan ember is, aki állapotának romlásáról panaszkodott. "Az adatok nagyon bátorítóak, de nem tudjuk, hogy meddig tart ez" - mondta Ondine Sherwood, a felmérés adatainak elemzője. A válaszok másik elemzője, David Strain - aki az Exeteri Egyetem oktatója - pedig ismertette, hogy a résztvevők közül 130 ember már mindkét adag oltást megkapta, és néhányuk állapota javult az első adag után, majd tüneteik ismét kiújultak. Ám a második adag oltás után ismét jobb lett az állapotuk.

Mi állhat a hosszú COVID mögött?

Az egyébként nem ismert, hogy egyes embereknél miért alakul ki a hosszan tartó COVID-19. Az immunológusok viszont azt feltételezik, hogy több ok kombinációja is okozhatja. Szerepet játszhat például a szervezetben maradó koronavírus makacsága, a vírus részeinek hosszan tartó megmaradása, azimmunrendszertúlzott reakciója, és az egészsége szövetek megtámadása isl.

Ez a friss elemzés azonban azt jelzi, hogy az új típusú koronavírus elleni vakcinák segíthenek helyreállítani az immunrendszert, az oltóanyagok ugyanis a szervezet tudtára adják, hogy védekező rendszerének válaszolnia kell a vírusra, nem pedig megtámadni az immunrendszert - magyarázta Strain. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez a magyarázat egyelőre csak feltételezés, alátámasztásához pedig további kutatásokra lesz szükség.

