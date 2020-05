Koronavírus: inkább belföldre utaznak a magyarok

A kutatás szerint aki a koronavírus -helyzet ellenére is útra kel, az a korábbiakhoz hasonló módon aktív szabadidős tevékenységet tervez, illetve gyógyfürdő és wellness szolgálgatásokra vágyik. Az utazást tervezők harmada a szállodákat, ötöde az apartmanokat, hatoda pedig a magánszállásokat részesíti előnyben.. A felmérésből az is kiderült, hogy a koronavírus okozta bizonytalanság félelmet szül az utazókban, a lakosság fele ugyanis aggodalommal gondol a járvány utáni utazásokra. A megkérdezettek 40 százaléka attól is tart, hogy a közelgő utazásukat is le kell majd mondaniuk.