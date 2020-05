Koronavírus: mi lesz turizmussal?

Bár a belföldi turizmus sokkal hamarabb helyreállhat, mint a globális, de még így is egy évbe, a koronavírus-járvány második hulláma esetén pedig még több időbe telhet, hogy az idegenforgalom újra elérje a járvány előtti szintet - véli Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró. Továbbra is nagy kérdés, hogy a vendéglátók miként oldják meg a járványügyi szabályok betartását vagy a távolságtartást, és mi lesz például a svédasztalos étkeztetéssel - tette hozzá a szakértő.

A gazdasági válság is közbeszól

Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a koronavírus-járvány miatt most gazdasági válság is sújtja az embereket, tehát emiatt is kérdéses, hogy a nyitás után mennyien utaznak majd. A hazai turizmus viszont hamarabb helyreállhat, hiszen sokan választottak belföldi célpontot azok közül, akik korábban lemondták külföldi útjukat - hangsúlyozta.

Vendégek egy nyíregyházi szállodában. Fotó: MTI/Balázs Attila

El kell kerülni a versengést a turistákért

Koronavírus: mire számíthatunk nyáron? A válaszért kattintson ide!

Kétoldalú megállapodások és a turistákért folytatott versengés helyett összehangolt megoldás kell a koronavírus-járvány miatt leállított idegenforgalom újraindítására az Európai Unióban, és az üzleti érdekek helyett az egészség védelmét kell az első helyre sorolni - mondta Heiko Maas, a német diplomácia vezetője. A bolgár, a ciprusi, a görög, a horvát, a máltai, az olasz, az osztrák, a spanyol és a szlovén külügyminiszterrel folytatott tárgyalás után kiemelte, hogy az idegenforgalom nem tartozik az EU-s szinten szabályozott ügyek közé, ezért a tagállamoknak kell megoldást találniuk arra, hogy az ágazat a fertőzésveszély közepette is működhessen a nyári főszezonban.

Számos ország támaszkodik erősen a nyaralóturizmusra és az "utazás világbajnokaiként" számon tartott német turistákra, ezért érthető, hogy gyors kétoldalú megoldásokat sürgetnek. Azonban az európai szellemiséggel ellentétes különalkuk helyett összehangolt és átlátható megoldásra van szükség a koronavírus-járvány idején újrainduló turisztikai szektorban - hangsúlyozta Heiko Maas.

Ez a nyár más lesz, mint a korábbiak

A remények szerint a német kormány június 15-étől visszavonhatja a világ valamennyi országára kiadott utazási figyelmeztetését. A németeket a külföldre utazástól a koronavírus-járvány miatt nyomatékosan eltanácsoló általános figyelmeztetést országokra lebontott, a helyi viszonyokról szóló iránymutatások váltják fel. Igen valószínűnek tűnik, hogy a németek az idén csak a hazájukban, vagy legfeljebb Európán belül nyaralhatnak majd - fogalmazott a német külügyminiszter, rámutatva, hogy számos térségben, például Dél-Amerikában éppen a nyári hónapokra várják a járvány tetőzését.

Az biztos, hogy az idei nyár egészen más lesz, mint a koronavírus-járvány előttiek. Egy sor óvintézkedést a külföldi nyaralás alatt is be kell tartani, így példáulfertőzésvagy fertőzésgyanús kapcsolat esetén ugyanúgy karanténba kell vonulni két hétre, mint otthon Németországban - mondta Heiko Maas.

