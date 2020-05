Koronavírus: ilyen feltételekkel nyaralhatunk külföldön

A koronavírus-járvány miatt számos ország lezárta határait a külföldről érkezők előtt, így egy tavaszi üdülés szervezése szinte lehetetlenné vált. Most azonban sok ország próbálkozik a nyitással és a turizmus újraindításával. Cikkünkben összeszedtük, hogy a jelenlegi információk szerint milyen feltételekkel utazhatunk például Horvátországba, Olaszországba vagy Görögországba.

Horvátország

A magyarok körében igen népszerű úticél Horvátország: évente több százezren utaznak ide Magyarországról. Horvátország hivatalosan már újranyitotta a határait, azonban egyelőre csak azokat a külföldieket engedik be, akik hajóval vagy ingatlannal rendelkeznek Horvátországban, illetve üzleti vagy halaszthatatlan személyes okból mennek. Emellett viszont azok is beléphetnek az országba, akik igazolni tudják, hogy érvényes foglalásuk van egy kempingbe, hotelbe, túrára, hajóra vagy privát szálláshelyre. Fontos tudni továbbá, hogy a horvát közegészségügyi intézet ajánlásai szerint a medencékben és a tengerben történő fürdőzés során 100 négyzetméterenként maximum 15 ember tartózkodhat a vízben. A koronavírus elleni védekezés jegyében a szálláshelyeken és a parton is tartani kell a 1,5 méteres távolságot.

Jelenleg csak bizonyos feltételekkel utazhatunk külföldre. Fotó: Getty Images

Olaszország

Olaszországot nagy mértékben érintette a koronavírus-járvány, a terjedési ütem lassulása miatt azonban május 18-án újra beindult az élet az országban. Kinyithattak többek között a hotelek, az éttermek, a múzeumok és a strandok is. A tervek szerint pedig június 3-ától a határok is megnyílnak a Európai Unió, illetve a schengeni övezet állampolgárai előtt. Az országba való belépésnek nem lesz feltétele a negatív koronavírusteszt felmutatása, és a 14 napos karanténnal sem kell számolnunk. A távolságtartási és a higiéniai szabályok azonban továbbra is érvényesek Olaszországban, ezeket nem árt észben tartani.

Görögország

Görögország a legfrissebb hivatalos álláspont szerint július 1-jén nyílik meg a turisták számára. Ha pedig valaki ennél korábban szeretne beutazni az országba, annak vállalnia kell a 14 napos hatósági házi karantént. A karanténszabályok megszegése 5 ezer eurós, vagyis körülbelül 1,7 millió forintos pénzbírságot von maga után. Az országban egyébként már május 16-a óta nyitva vannak a strandok. A jelenleg érvényes szabályok szerint a napágyak között legalább 4 méteres távolságot kell tartani, de a fürdőhelyeken, a parton és a szállásokon is figyelni kell az előírt védőtávolságra.

Ciprus

Ciprus jelenleg nem fogad turistákat, és május 28-áig még biztosan érvényben marad a légtérzár. A friss bejelentések szerint azonban már dolgoznak egy terven, amelyben pontosan meghatározzák majd, hogy mely országok állampolgárai előtt és milyen feltételekkel nyitják koronavírus-helyzet miatt lezárt meg a határokat. A hivatalos bejelentés a napokban várható, azonban egyes kiszivárgott információk szerint sokan június eleji-közepi nyitásra számítanak. Valószínűleg nagyon szigorú szabályok lesznek majd érvényben a repülőterek újranyitásakor, a turistákat azonban vélhetően nem kötelezik majd 14 napos karanténra.

Izland

Azok, akik június 15-e előtt terveznek Izlandra utazni, jelenleg három lehetőség közül választhatnak: 14 napos karanténba vonulnak, elvégeztetik a koronavírus-tesztet a Keflavíki Nemzetközi Repülőtéren, vagy bemutatnak egy közelmúltban készült, az izlandi egészségügyi hatóságok által jóváhagyott szűrési eredményt. Ha a repülőtéri tesztelést választjuk, egyből a lefoglalt szálláshelyünkre kell utaznunk, és az eredmény megérkezéséig nem is mehetünk sehová. Ezen kívül mindenkinek le kell töltenie a Rakning C-19 COVID-19 nevű nyomkövető alkalmazást, amely megkönnyíti a kontaktkutatást a hatóságok számára egy esetlegesfertőzésesetén.

A magyar állampolgárokra vonatkozó utazási ajánlásokról bővebben a konzuliszolgalat.kormany.hu-n olvashatnak. A kozuli tájékoztatóban azonban felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki csak saját felelősségre utazzon külföldre a koronavírus-járvány idején, tehát az utazás vagy annak elhalasztása személyes döntés. Kiemelik azt is, hogy a külföldi tartózkodás során minden utazónak gondoskodnia kell a saját személyi biztonságáról. Mivel a járványhelyzet és az érvényes ajánlások napról napra, de akár óráról órára is változhatnak, indulás előtt mindenképpen javasolt tájékozódni a legfrissebb álláspontokról.

Forrás: utazomajom.hu, konzuliszolgalat.kormany.hu, MTI

