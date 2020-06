Koronavírus: így lesz biztonságos az utazás

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), a MÁV, a Volánbusz és a Mol közös, "Utazz velünk biztonságban" című kampányát bemutató eseményen a miniszter elmondta, hogy az új típusú koronavírus terjedése miatt bevezetett szigorú otthonmaradási szabályok után az emberek igénylik a kikapcsolódást és az utazást. Egy kockázatokkal teli időszak után azonban talán Magyarországon nyaralni a legbiztonságosabb. Ezért a lakosságot most arra biztatják, hogy nyaraljanak belföldön, vagy legalábbis belföldön is.

A koronavírus-járvány az utazási terveket is felülírta. Úgy tűnik, idén nyáron csak kevesen vállalják be a külföldi utazásokat, inkább vidékre utaznának a magyarok a tengerpartok helyett. Kattintson a részletekért!

A statisztikák alapján a koronavírus-járvány miatt a tavaszi turizmus gyakorlatilag megszűnt az országban. Ezt az első adatok is igazolják, áprilisban ugyanis a külföldi vendégek 99 százalékkal kevesebben voltak az előző évhez képest, a belföldi turizmus pedig 5 százalékra csökkent. A turizmus, illetve mindazok, akik személyszállításban és -forgalomban vettek részt, komoly veszteséget szenvedtek, amelyek minimalizálásához az elkövetkezendő hónapokban összefogás szükséges - emelte ki Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely beszédet mond az "Utazz velünk biztonságban "című kampányt bemutató rendezvényen. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Újraindult a turizmus

Tavaly a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több mint másfélszer annyi turistát számolt Magyarországon, mint ahányan az országban élnek. Ezt a sikertörténetet szakította meg az új típusú koronavírus megjelenése - mondta Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója. A turizmus májusban indult újra, és az elmúlt 21 napban átlagosan 30 százalékkal haladta meg a vidéki forgalom a tavalyit. Úgy látja, hogy a nyári hónapokban a vidéki szállások akár 70 százalékos töltöttséggel is üzemelhetnek, a belföldi turizmus pedig 2020-ban akár a tavalyinál is jobb lehet. Ehhez azonban arra van szükség, hogy aki teheti, az pihenjen belföldön. Egyrészt azért, mert biztonságos, másrészt pedig ezzel több százezer magyar család megélhetését támogatja - hangsúlyozta.

Fókuszban a biztonság

A MÁV-nál nyáron törekszenek majd a növekvő utazási igények kiszolgálására, azonban a koronavírus-járvány miatt figyelnek a biztonságos közlekedésre is - ismertette Homolya Róbert, a vállalat elnök-vezérigazgatója. Mint mondta, mind az utasok, mind a személyzet számára kötelező a védőmaszk használata, emellett naponta fertőtlenítik majd a pályaudvarokat és a teljes flottát. A biztonságos utastávolság megtartása érdekében a vasúttársaság nyáron a balatoni vonatokon csak minden második helyet értékesít. Emellett érintés- és készpénzmentes fizetést is biztosítanak minden pénztáruknál, az automatáknál, a vonatokon és a MÁV alkalmazásában is.

A koronavírus okozta járványhelyzetben a Volán is mindent megtett utasai és munkatársai egészségének védelme, valamint a biztonságos utazás biztosítása érdekében. Előtérbe került például a fokozott takarítás és fertőtlenítés az autóbuszokon és állomásokon - mondta el Dávid Ilona, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója. Hozzátette, hogy bár a veszély csökkenni látszik, számos óvintézkedést továbbra is fenntartanak. A márciusban bevezetett mobiljeggyel - a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel együttműködve - elérhetővé tették a készpénzmentes jegyvásárlást, amelyet szintén megtartanak, a jövőben pedig bővítik elérhető termékeik körét.

A Mol töltőállomásokon is szigorú higiéniai intézkedéseket vezettek be a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében - közölte Világi Oszkár, a Mol-Csoport Innovatív üzletágak és szolgáltatások ügyvezető igazgatója. Mint mondta, az MTÜ-vel együttműködve elindítják a "Kalandra fel" nevű utazásösztönző játékot. Ennek keretében 50 hazai helyszínt és látványosságot ajánlanak az ország minden régiójában. A kedvezmények mellett a játék résztvevői ősszel sorsoláson is részt vesznek.

