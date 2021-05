Koronavírus: ilyen feltételekkel utazhatunk idén

Az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő azzal a céllal, hogy a tagállamok enyhítsék az Európai Unióba irányuló, nem alapvető beutazásokra vonatkozó jelenlegi korlátozásokat mind az Európai Unióban engedélyezett védőoltásokkal, mind az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által sürgősségi felhasználásra alkalmasnak ítélt oltóanyagokkal beoltottak esetében. A javaslat azt szorgalmazza, hogy a tagállamok ne csak a jó járványügyi helyzetben lévő országokból érkezők számára engedélyezzék a nem alapvetően szükséges beutazást, hanem azok esetében is, akik az Európai Unióban engedélyezett koronavírus elleni védőoltások valamelyikének összes ajánlott dózisát megkapták, legalább 14 nappal az érkezésük előtt.

Ide biztosan utazhatnak a keleti vakcinával oltottak is - kattintson!

A tagállamok tehát azokra a vakcinákra is kiterjeszthetnék engedélyüket, amelyeket a WHO felvesz a sürgősségi felhasználásra alkalmas oltóanyagok jegyzékébe. Ha pedig utazunk, akkor kötelesek leszünk bizonyítani oltottságukat, mégpedig a tagállami hatóságok által egyedi alapon kiadott tanúsítvánnyal, vagy az Európai Bizottság által egyenértékűnek elismert tanúsítvánnyal.

h i r d e t é s

Enyhítenék a nem alapvető utazásokra vonatkozó korlátozásokat. Fotó: Getty Images

Mi lesz az EU-n kívülről érkezőkkel?

Ha a tagállamok felszámolják a negatív PCR-teszt bemutatását megkövetelő szabályozást, illetve a beoltottakra vonatkozó karanténkötelezettséget, akkor ezeket a szabályokat az EU-n kívülről érkező, szintén beoltott utazókra is érvényessé kell tenniük - figyelmeztetett a bizottság. A tagországoknak emellett lehetővé kell tenniük az EU-n kívüli országok tanúsítványainak elfogadását is, de szigorúan kell ellenőrizniük az igazolványok hitelességét, érvényességét és azt, hogy tartalmazzák-e az összes vonatkozó adatot. Lehetővé kell tenniük továbbá, hogy az új típusú koronavírus ellen beoltott szülőkkel együtt utazhassanak az oltásban nem részesült gyermekek is, ha legalább 72 órával korábban kiállított negatív PCR-teszttel rendelkeznek. A tagállamok az érkezés után további tesztkötelezettséget írhatnak elő - tették hozzá.

Most ezek az országok biztonságosak

A koronavírus-járvány idején az az ország számít biztonságosnak, amelyben az új fertőzöttek számának növekedése az EU-s átlaghoz közeli vagy az alatti. Jelenleg Ausztrália, Új-Zéland, Ruanda, Dél-Korea, Japán, Thaiföld, és Szingapúr tartozik azon országok közé, amelyek állampolgárai korlátozásmentesen léphetnek be az EU-ba. Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikán, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai szintén korlátozások nélkül utazhatnak be az unióba. A listáról korábban lekerült Montenegró, Szerbia, Tunézia, Georgia, Kanada, Algéria, Marokkó és Uruguay. A Kínára vonatkozó korlátozásokat pedig akkor oldja majd fel az unió, ha az a másik oldalon is kölcsönösen megtörténik.

Koronavírus: ezekben a magyar városokban ismét nagy baj lehet - olvassa el a részleteket!