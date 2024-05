Jöhet a negyedik fény a közlekedési lámpákon

Egyre több önvezető autó közelekedik az utakon, emiatt pedig a közlekedési lámpák több mint egy évszázaddal ezelőtt kialakult modelljét is frissíteni kell - írja az AP News.

A közlekedési lámpa elődjét a londoni Westminster-palota előtt helyezték ki 1868-ban. Technikailag nem is beszélhetünk lámpáról, egy oszlopra két tábla volt felszerelve, amelyet egy karral mozgatott az üzemeltetője, így irányítva a keresztirányú forgalmat. A mai értelemben vett lámpák közül az elsőt 1914-ben üzemelték be Clevelandben, ez a ma is ismert piros, sárga és zöld színeket használta, működése pedig az elmúlt évszázad során jóformán nem is változott. Az önvezető autók rohamos terjedése ugyanakkor olyan átalakulást eredményezhet, ami a három fénnyel működő lámpák újragondolását indokolhatja - hangsúlyozták a North Carolina State University munkatársai.

A három színű lámpa több mint egy évszázada használatban van. Fotó: Getty Images

Az egyetem kutatócsoportja szerint az önvezető autók miatt egy negyedik jelzés bevezetése is indokolttá válhat a közeljövőben. A kutatás vezetője, Ali Hajbabaie azt javasolja, hogy a lámpákat bővítsék ki egy negyedik színnel, ami összeköttetésben lenne a mesterséges intelligenciával működtetett járművekkel. A lámpa jelezné, ha elegendő önvezető kocsi van az úton ahhoz, hogy átvegyék az irányítást, biztonságossá téve a kereszteződésen történő áthaladást. A megállásra felszólító piros, és a szabad utat jelző zöld mellett egy fehér jelzés arra hívná fel a figyelmet, hogy a sofőr nélküli autók irányítják a közlekedést, a hagyományos járművek vezetőinek pedig egyszerűen követni kell őket.

A negyedik lámpa biztonságos módon gyorsítaná fel a városi közlekedést. Bevezetéséhez azonban még évekre lenne szükség, mivel az utakon közlekedő járművek 40-50 százalékának önvezetőnek kell lennie ahhoz, hogy működjön – ismerte el Hajbabaie.