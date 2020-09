A járvány alatt így utaznak a magyarok

A koronavírus-járvány alaposan átalakította a magyarok utazási hajlandóságát és szállásválasztási szokásait - derült ki egy országos reprezentatív felmérésből.

A koronavírus-járvány jócskán beleszólt a magyarok utazási terveibe: idén 15 százalékkal kevesebben terveztek utazást, és 22 százalékkal többen gondolkodtak belföldi üdülésben az egy évvel korábbihoz képest. A válaszokból az is kiderült, hogy a vendégek továbbra is elvárják a minőségi szolgáltatásokat, ugyanakkor kiemelten fontossá vált az is, hogy a szálláshely garantálni tudja a higiénikus feltételeket és a biztonságos távolságtartást - derült ki egy hazai hotel megbízásából készített közvéleménykutatásból. "A kikapcsolódás, utazás a modern élet fontos része, amelyet még egy ilyen nehéz időszakban sem szívesen nélkülözünk. Szerencsére a biztonságos üdülésnek ma is megvan a lehetősége: kutatásunk eredményei is alátámasztják, hogy a belföldi, biztonságos körülményeket biztosító szálláshelyeket szívesen választják a magyarok" - kommentálta a "A kikapcsolódás, utazás a modern élet fontos része, amelyet még egy ilyen nehéz időszakban sem szívesen nélkülözünk. Szerencsére a biztonságos üdülésnek ma is megvan a lehetősége: kutatásunk eredményei is alátámasztják, hogy a belföldi, biztonságos körülményeket biztosító szálláshelyeket szívesen választják a magyarok" - kommentálta a koronavírus -járvány miatt megváltozott utazási szokásokat vizsgáló kutatás eredményeit Szabó Adrienn, a hévízi NaturMed Hotel Carbona vezérigazgató-helyettese.

Fontossá vált az is, hogy a szálláshely garantálni tudja a higiénikus feltételeket.

Idén a biztonságra és a távolságtartásra szavazunk

kétszer annyian gondolták fontosnak, hogy a szálláshely garantálja a biztonságos távolságtartást, mint 2019-ben. Az Az országos felmérés azt is megvizsgálta, hogy a válaszadók milyen szempontokat tartottak fontosnak utazásuk megtervezésénél 2020-ban és 2019-ben. Az eredmények alapján idén 22 százalékkal többen voksoltak a belföldi utazásra, és 24 százalékkal többen választották az egyéni szervezést, mint tavaly. Emellett 2020-ban csaknem, mint 2019-ben. Az új típusú koronavírus megjelenésének hatására ráadásul a szálláshelyek környezetéhez is másként viszonyulunk: az idei utazások tervezésénél a többség számára már fontos szempont volt, hogy olyan szállást válasszon, amelynek környezetében nincs tömeg.

Továbbra is szeretjük a kényeztetést

Ám miközben sok új szempont is megjelent a szállásválasztásban, megmaradtak a régi preferenciák is. A kutatás eredményei alapján a biztonságos és higiénikus környezet mellett egy szálláshely kiválasztásánál alapvetően azok a szempontok dominálnak, amelyek a kényelemmel, a kényeztetéssel, a kikapcsolódással és a minőségi szolgáltatásokkal függenek össze. A válaszadók például a barátságos kiszolgálást, a bőséges és egészséges ételkínálatot, a kirándulási lehetőségeket, a sokféle minőségi wellness szolgáltatást és a szabadtéri élményfürdőt tartják vonzónak. Szabó Adrienn úgy véli, hogy a vendégek előszeretettel választják azokat a szálláshelyeket, amelyeket már ismernek, és úgy érzik, hogy a koronavírus-járvány miatt megváltozott körülményekhez is alkalmazkodtak. Vagyis előnyt élveznek az olyan helyszínek, ahol adottak a nagyobb terek, garantált a távolságtartás, rendszeres a fertőtlenítés és a takarítás, ózongenerátorral tisztítják a levegőt, és számtalan kültéri programlehetőséget is kínálnak.