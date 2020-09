Koronavírus: milyen vitaminokat szedjünk?

A D-vitamin évek óta az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő, ennek a vitaminnak a hiányát ugyanis számos egészségügyi problémával összefüggésbe hozták már a diabétesztől a különböző gyulladásokon át a különböző szívbetegségekig. A járvány kitörése óta vizsgálják a D-vitamin hatását a koronavírussal fertőzött betegekre is, a közelmúltban pedig több cikk is ajánlotta a pótlását, mert az erősítheti a szervezetet a koronavírus ellen. De tényleg védhet a vírustól ez a vitamin, illetve enyhítheti a tüneteket? A BBC cikke ennek járt utána.

Mennyi D-vitamint szedjünk?

A D-vitamin hiánya eddig is óriási probléma volt, amely a Harvard Egyetem kutatása szerint a Földön körülbelül egymilliárd embert érint. Főleg azonban a térségekben okoz komoly gondot, ahol az embereket az átlagosnál kevesebb napfény éri. Mivel azonban az emberek a járvány miatt jóval kevesebbet mozdulnak ki, a szervezet vitaminkészletei is gyorsabban kimerültek. A brit Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) ezért azt javasolja, hogy a járvány időszakában napi 10 mikrogramm D-vitamint pótoljon az az ember, aki sokat tartózkodik a négy fal között. A rendszeres pótlásra már a világjárvány előtt is felhívta a figyelmet, akkor azonban elsősorban az október és március közötti időszakban javasolta a plusz bevitelt. A sötétebb bőrű emberek szervezete a napfény hatására sem termel annyi D-vitamint, így nekik is javasolt a pótlás akár egész évben.

Milyen vitaminokat pótoljunk a járvány ideje alatt? Fotó: Getty Images

Védhet a D-vitamin a koronavírustól?

Kisebb kutatások már igazolták, hogy a D-vitamin hiányban szenvedők nagyobb eséllyel fertőződnek meg a koronavírussal, valamint a betegség is súlyosabb lefolyású náluk. Prof. Jon Rhodes, a Liverpooli Egyetem orvos-professzor emeritusa szerint a D-vitamin gyulladáscsökkentő hatású, és egyes kutatások szerint ez csökkentheti a szervezet vírusokkal szembeni immunválaszát. Ez azért lehet fontos, mert sok betegnél éppen a vírusra adott túlzott immunválasz okoz nagy bajt, a szervezet ugyanis olyan mértékű gyulladással veszi fel a harcot a kórokozóval, amely a betegre is veszélyes.

Persze nem szabad ez esetben sem túlzásba esni, hiszen az indokoltnál nagyobb D-vitamin-bevitelnek is súlyos következményei lehetnek. Az alábbiakat fontos tudni, ha pótolnánk:

Az 1 és 10 év közötti gyermekekre a napi 50 mikrogrammnál nagyobb dózis már káros lehet;

A csecsemők (12 hónaposnál fiatalabbak) naponta legfeljebb 25 mikrogrammot kaphatnak;

A felnőttek napi 100 mikrogrammnál többet nem szedhetnek, az ajánlott mennyiség napi 10 mikrogramm.

Milyen vitaminokat szedjünk még?

A szakértők szerint az efféle világjárvány esetén nagyon fontos, hogy az emberek feltöltsék a vitaminkészleteiket. A D-vitamin mellett egyes tanulmányok a K-vitamin koronavírus-ellenes szerepét is kimutatták. Holland tudósok szerint nagyobb arányban váltak a járvány áldozataivá azon az emberek, akik hiányt szenvedtek ebből a vitaminból.

A K-vitamin a véralvadásban játszik fontos szerepet és nagy arányban található meg bizonyos sajtokban és zöldségekben (uborka, kelbimbó, spenót, karfiol). A pótlását - akár élelmiszerekkel, akár táplálék-kiegészítőkkel - nemcsak a koronavírus miatt ajánlják, hanem azért is, mert jót tesz az ereknek, a csontozatnak és a tüdőnek is.

Általános immunerősítőként a C-vitamin is segítheti a vírus elleni küzdelmet. A Pharmacy Timesban megjelent cikk a C- és D-vitamin pótlását javasolja a járvány időszakában, ezzel ugyanis megerősíthetjük a szervezetünket és enyhíthetjük a vírus okozta panaszokat is.