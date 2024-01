Speciális kesztyű segíthet a Parkinson-kórosokon

Magyarországon a becslések szerint 16-20 ezer Parkinson-kóros beteg él, akiknek egyik leglátványosabb tünetük a kontrollálhatatlan kézremegés. A technológia azonban erre is megoldást kínál: kifejlesztettek ugyanis egy olyan kesztyűt, amely stabilizálja a kezet. Ennek köszönhetően a mások számára egyszerű, hétköznapi tevékenységek, mint például az evés, ezentúl az érintetteknek is könnyebben mehetnek – számol be a speciális eszközről a ScienceAlert.

A betegek kézremegése az evést is megnehezíti. Fotó: Getty Images

Giroszkóp az alapja

A GyroGlove nevű szerkezet kesztyűként felhúzható a kézre, kulcsa pedig egy hokikorong méretű giroszkóp, amelyben egy lemez forog, nagyobb sebességgel, mint egy repülőgép turbinája. „A betegség egyelőre nem gyógyítható, kellemetlen mellékhatásait azonban igenis lehet kezelni, ezzel visszaadva a magabiztosságot az érintetteknek” – mondja az eszközt kifejlesztő cég alapítója, Dr. Faii Ong. A fejlesztést a január 12-én zárult technológiai kiállításon, a CES-en mutatta be a vállalat Las Vegasban.