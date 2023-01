Drónokat vet be egy román kórház

A kísérleti projekt lényege, hogy a különböző nagyváradi kórházakban vett biológiai mintákat drónok viszik a szintén a városban található Bihar megyei sürgősségi kórház laboratóriumába feldolgozásra. Gheorghe Carp, a megyei kórház igazgatója elmondta: a drónok idővel gyógyszert és sebészeti beavatkozásokhoz, vérátömlesztésekhez szükséges vért is szállíthatnak az egészségügyi intézmények között, a projektet pedig később a megye többi kórházára is kiterjesztenék.

Drónok viszik a biológiai mintát. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Kevesebb kiadás, gyorsabb eredmény

Carp szerint a megyei kórház 2020-ban átadott robotizált laboratóriuma nagyon hasznosnak bizonyult: több mint 30 százalékkal csökkent a vizsgálatok ára, és az eredményeket is 68 százalékkal gyorsabban állítják ki. Ha a mintákat is sikerül gyorsan szállítanunk, minden kiadás csökken: nem kell embereket fizetni, nincsenek késések és panaszok sem – összegezte az intézményvezető.

Az X 11 típusú drónok maximum 3 kilogrammos csomagokat szállíthatnak, és 40 kilométeres óránkénti sebességgel haladnak. Rory Houston volt katonai pilóta, a drónokat biztosító ausztráliai Sky Network vállalat képviselője szerint amennyiben Bihar megyére is kiterjesztenék a programot, a cég nagyobb teljesítményű drónokat is biztosítani tud, amelyek súlyosabb rakományt is képesek szállítani akár 150 kilométeres óránkénti sebességgel.

