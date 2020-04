Ezt tegyük, ha koronavírus-fertőzöttel élünk

A koronavírus terjedése miatt az emberek hetek óta elszakadtak egymástól, a legtöbben ugyanis igyekeznek az egészségügyi ajánlásoknak megfelelően távolságot tartani. De mi a teendő akkor, ha a háztartásunkban jelentkeznek valakinél a betegség jellegzetes tünetei? Hogyan izoláljuk magunkat akkor, ha úgy tűnik, mi kaptuk el a koronavírust?

Milyen a jó maszk koronavírus ellen? A koronavírus-járvány miatt a távolságtartást, az otthonmaradást, a fertőtlenítést vagy a kijárási korlátozást a legtöbben szükségesnek tartják. A maszk viseléséről azonban még a szakemberek között is megoszlanak a vélemények.

Bár az új koronavírus terjedésével kapcsolatban még mindig sok a kérdés, a Kínában gyűjtött adatok azt mutatják, hogy a betegek nagy százalékban átadták a vírust a családtagjaik egy részének is. Ennek pedig a kórokozó járványos elterjedésében is jelentős szerepe volt. Mivel a vírus a levegőben, tüsszentés útján is terjed, illetve a közös használatú tárgyak (távirányítók, poharak, kilincsek) felületén is megtapadhat, elengedhetetlen, hogy a fertőzött személyt teljesen elszeparáljuk a háztartásban lévő többi embertől.

Mit tegyünk, ha fertőzött van a lakásunkban?

Nagyobb, több fürdőszobával rendelkező családi házakban ez még viszonylag könnyen megoldható, a kis alapterületű panelokban viszont már kimondottan nehéz egy embert teljesen elzárni a többi ottlakótól. Ráadásul az elszigeteltség és a betegség miatti nyomás jelentős szorongással is jár az érintettnél, amit szintén fontos komolyan venni. Íme néhány tanács, amit érdemes megfogadni a járvány ideje alatt.

Fontos, hogy a fertőzöttet megfelelően elkülönítsük. Fotó: Getty Images

A betegnek a lakáson belül is javasolt olyan maszkot viselnie, amely eltakarja a száját és az orrát. Ha a patikákban nem sikerül szerezni, használhat egy sálat, vagy egy pólót is az arca elé köthet. Természetesen a betegnek nem szabad olyan tárgyakhoz sem hozzáérnie, amelyet a többi lakó is használ. Jelöljünk ki számára külön tányért, poharat és evőeszközt, illetve törülközőt és ágyneműt. Használat után ezeket mindig alaposan el kell mosni, illetve a mosogatót is érdemes rendszeresen fertőtleníteni. A fertőzött szobáját is érdemes rendszeresen takarítani és fertőtleníteni, különös tekintettel azokra a tárgyakra, amelyeket gyakran megfoghat. Ha egy egészséges személy takarítja a beteg szobáját, mindig viseljen kesztyűt.

Ha pedig mi magunk vagyunk fertőzöttek, fontos, hogy betartsuk a legszigorúbb higiéniás előírásokat és ne nyúljunk semmi olyanhoz, amit a lakásban élők is megérinthetnek. Ha megoldható, használjunk külön fürdőszobát, hogyha viszont ez nem lehetséges, a mosdót rendszeresen és alaposan ki kell takarítani. A bevásárlásban kérjük a lakásban élők segítségét és legalább két hétig ne hagyjuk el a nekünk kijelölt házi karantént. Ha afertőzéstüneteit észleljük magunkon, jelentkezzünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számán (06-80-277-455, 06-80-277-456), ahol további tájékoztatást kapunk a tennivalókról.

Forrás: Health.com

