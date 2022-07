Mikor született? Ilyen betegsége lehet

Születési hónapunk befolyásolja, hogy milyen betegségre leszünk hajlamosabbak – erre a megállapításra jutottak legalábbis azok a spanyol kutatók, akik a születési hónapokat 27 krónikus betegség előfordulása alapján vizsgálták meg.

Az anyaméhben ért hatások egész életünkre kihatnak

A kutatók szerint az UV-sugarak változásai, a napfénnyel termelődő D-vitamin szintje és a szezonális vírusok előfordulása jelentősen befolyásolják a magzati fejlődést, ez pedig a későbbiekben is kihatással lehet az egészségi állapotára. A kutatók huszonhét gyakori betegséget vizsgáltak aszerint, hogy az ebben szenvedő személy milyen hónapban született. Az eredményt az alábbi táblázatban összesítették a kutatók.

Az adott hónapokban születettek ezekre a betegségekre hajlamosabbak. Fotó: daily Mail / Házipatika

Megállapították például, hogy a szeptemberben született férfiaknak majdnem háromszor akkora esélyük van pajzsmirigybetegség kialakulására, mint a januári születésűeknek. Az augusztusban született babáknál az asztma kialakulásának dupla akkora a veszélye, mint az év elején világra jötteknek. A pajzsmirigybetegségeknek viszonylag nagy szórásuk van a hónapok között, de a rosszindulatú daganatok előfordulását csak a szeptemberben született nőknél figyelték meg nagyobb arányban.

Ezért jó júniusban születni

Az Alicante-i Egyetem kutatói nemcsak a veszélyeket fedezték fel, de azt is megállapították, hogy némelyik hónapok bizonyos előnyökkel is járhatnak az egészségünkre nézve. A júniusban született fiú kisbabáknál például 34 százalékkal kisebb esélye van a depresszióra és 22 százalékkal csökken a derékfájdalmak kialakulásának esélye. A júniusi lányok pedig 33 százalékkal kisebb eséllyel szenvednek majd a migréntől, és a menopauza után jelentkező kellemetlen tüneteknek is 35 százalékkal csökken az esélye.

