Második terhességénél jöttek csak rá: két hüvelye és méhe van a nőnek

Kétméhűségnek, latinul pedig uterus didelphys-nek hívják azt az igen ritka nemi szervi rendellenességet, amely ezer nőből nagyjából egyet érint világszerte. A Mirror cikke szerint a kétméhűség sok esetben rejtett maradhat – így történt ez egy basingstoke-i kórházi titkár esetében is.

Két vaginája, két méhszája és két méhe van Shannon Websternek. Fotó: Shannon Webster/SWNS

Több terhesség kellett ahhoz, hogy megtudja az igazat

A jelenleg 28 éves Shannon Websternek azonban nemcsak a méhéből van kettő, hanem méhszájból és vaginából is. Minderre azonban csak nagyon nehezen derült fény.

A nő beszámolója szerint 14 éves koráig semmi sem utalt arra, hogy már lenne, mint a többi vele egykorú lány. Ám miután menstruálni kezdett, általában rendkívül erős vérzésre és akár ájulást is okozó, erős fájdalomra, görcsökre kezdett panaszkodni. Orvosa viszont csupán egy fájdalomcsillapító felírásával „kezelte” a problémát.

Amikor a nő már nemi életet élt, igen fájdalmasnak érezte az együttléteket, nőgyógyásza azonban azzal magyarázta mindezt, hogy túl szűk a fiatal nő hüvelye. Az évek alatt viszont olyannyira felerősödött Shannon havivérzése, hogy már felnőtt pelenkát volt kénytelen viselni a szivárgás megelőzése érdekében.

A nő 2014-ben hozta világra első fiát, aki császármetszéssel, de teljesen egészségesen született meg. Két évvel később ismét teherbe esett, azonban elvetélt. A baba elvesztése miatt egy alaposabb ultrahangos vizsgálatot végeztek el vála, így szúrta ki az egyik orvos, hogy páciensének két méhe van. Később, amikor a most 7 éves kisebbik fiával volt várandós, a nőgyógyásza arra is rájött, hogy a nőnek nemcsak két méhe, hanem két méhszája és két vaginája is van. Megállapították továbbá, hogy első gyermeke a bal oldali, míg második fia a jobb oldali méhében fejlődött. Végül ő is császármetszéssel jött világra, és Shannon visszaemlékezése szerint a szülés után szinte úgy csodálgatták az orvosok a két méhét, mintha egy múzeumban kiállított ritka tárgy lenne.

Ma már sokkal könnyebb az élete

Második fia születése után négy hónappal Shannon megműttette magát: eltávolíttatta a válaszfalat a két hüvelye közül. Később rátalált egy olyan gyógyszerrel, amellyel elviselhetővé váltak menstruációs görcsei, vérzése azonban így is szokatlanul erős maradt. Az orvosok ezt azzal magyarázták, hogy a két különálló méhében egyszerre történt meg a megvastagodott méhfalak leválása, a nő tehát egyszerre két menstruációt élt át.

2020-ban azonban még nagyobbat fordult az élete: kialakult egy méhen kívüli terhessége, amely miatt el kellett távolítani a bal petevezetékét. Az orvosok így már csak nagyon kicsi esélyt látnak arra, hogy Shannon újra babát várhasson. A viszont közben fogamzásgátlót is szedni kezdett, és elmondása szerint 2023 szeptembere óta nem volt havivérzése.