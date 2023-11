Miért álmodjuk azt, hogy kihullik a fogunk?

Vannak olyan álmok, amelyeket időnként szinte minden ember átél. Ilyen például az is, amikor visszakerülünk az iskolapadba és úgy kell megírnunk egy dolgozatot, hogy nem készültünk fel rá. Vagy sokaknak ismerős lehet az a rémálom is, amikor hiába menekülünk valami elől, a lábaink ólomsúlyúak, lépteinket pedig képtelenek vagyunk szaporázni. Meglepő módon világszerte nagyon sokan álmodnak arról is, hogy meglazul, vagy kihullik néhány foguk - a tudomány ennek a különös álomképnek az okaira próbált választ találni, a kutatást pedig az Iflscience cikke is összefoglalta.

TÍzből négy ember álmodott már a fogak elvesztéséről

Az eredetileg Frontiers in Psychology című lapban publikált tanulmányban izraeli kutatók 210 egyetemi hallgatót toboroztak, hogy részt vegyenek egy álomelemző tanulmányban. Az egyetemisták kérdőíveket töltöttek ki, amelyek célja az álomképek, az alvásminőség, és a belső szorongás kapcsolatának feltérképezése volt. A kutatók rákérdeztek arra is, hogy csikorgatják-e a fogukat alvás közben, vagy ébredéskor éreztek-e feszültséget vagy érzékenységet a fogakban, az ínyükben vagy az állkapcsukban. Ezzel azt próbálták felderíteni, hogy a fogakkal kapcsolatos álomképek pszichológiai szorongások kivetülései, vagy egyszerűen csak a tényleges fogirritáció szövődik bele az alvók álomképeibe.

A rémálmokban sokszor nehéz értelmet találni. Fotó: Getty Images

A kutatókat azért is érdekelte ez a kérdés, mert adataik szerint a fogak kihullásával vagy rothadásával kapcsolatos álmok az egyik leggyakoribb univerzális álomképnek számítanak. Világszerte az emberek 40 százaléka átélte már legalább egyszer, több mint 8 százalékuk pedig rendszeresen álmodik a fogak elvesztéséről. Nehéz megmagyarázni, hogy miért éppen a fogágybetegségek égtek bele ilyen mélyen az emberek fantazmagóriájába, országtól, nyelvtől és kultúrától függetlenül.

Az izraeli kutatók távolról sem az elsők, akiket ez a téma foglalkoztatott, már az ókori görög álomfejtő, Artemidorusz is értekezett róla, aki a fogak elvesztéséről szóló álmokat a pénzügyi adósságok kifizetésével hozta összefüggésbe. A Talmudban arról írtak, hogy a fogakról szóló álom egy családtag közelgő halálának próféciája lehet, míg Sigmund Freud pszichoanalitikus olyan szexuális témákkal kapcsolta össze, mint a maszturbáció és a kasztrálás.

Az izraeli kutatók azonban választ adhatnak az évezredek óta sokakat foglalkoztató kérdésre. A tanulmány szerzői ugyanis összefüggést találtak a fogak elvesztéséről szóló álomképek és az ébredés utáni fogirritáció között, ami arra utal, hogy ezek az álmok valóban fizikai érzések megnyilvánulásai lehetnek. A szorongás mértéke, és a fogvesztéssel kapcsolatos álmok között ugyanakkor nem találtak egyértelmő összefüggést, vagyis az a teória is megdőlni látszik, hogy a pszichél állapot mértékével lehet összefüggésben ez a tünet.