„Karikó felfedezése új alapokra helyezi a gyógyítást” – így reagáltak a tudósok a Nobel-díjra

A hazai orvosi ellátásra létrehozott várólistákon továbbra is több tízezer magyar neve szerepel: ők azok, akik hónapokig, sőt akár több mint egy évig is várni kényszerülnek egy műtéti beavatkozásra. Az Economx összefoglalója a konkrét számok alapján mutatja be a várólistán szereplők helyzetét.