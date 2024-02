Karikó Katalin is feltűnik egy Pfizer-reklámban

Idén először egy Pfizer-reklámot is bemutattak a Super Bowl szünete alatt - írja a Telex. A reklámban híres tudósok, felfedezők animált verziói a Queen Don't Stop Me Now című számára tátognak.

Feltűnik benne többek között Isaac Newton, Charles Pfizer és Charles F. Erhart, a gyógyszergyár alapítói, Kopernikusz és Albert Einstein is. A tavaly Nobel-díjjal kitüntetett Karikó Katalin animált képmását a 43. másodpercnél lehet látni.

Az idén 175 éves cég a reklámmal az onkológiai kutatásaira hívja fel a figyelmet.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd