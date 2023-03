Ez lehet a közös a kék zónák százéves lakóiban

Bár a várható élettartam szempontjából is lehetnek olyan körülmények, amelyekre nincs ráhatásunk, az egészséges életmóddal kapcsolatos döntéseink határozottan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hosszabb életet éljünk. De vajon mi számít még az étkezésen és a mozgáson túl?

A kertészkedés is jó hatással van a testi és lelki egészségünkre. Fotó: Getty Images

A kertészkedés a legnépszerűbb

Egy, a Journal of Population Ageing című folyóiratban ausztrál kutatók által publikált friss tanulmány szerzői a világ kék zónáiban élőkre helyezték a fókuszt. 18 olyan korábbi cikk tartalmát elemezték, amelyek az ezeken a területeken élő százévesekről szóltak, és arra jutottak, hogy néhány dolog közös bennük.

A The Healthy cikke szerint a kutatók egyrészt azt látták, az itt élők rendkívül aktívak, a nyugdíjkorhatár felett is dolgoznak, és napi szinten időt szánnak hobbijaikra is. Ezek közül is kiemelték a mozgást. A kék zónák lakói leginkább közepes intenzitású mozgásformákat űznek, például úsznak, táncolnak, sétálnak, és többnyire maguk végzik a házimunkát is. Az a tevékenység pedig, amely a kék zónák nagyon idős, „százéves” lakóinak körében a legnépszerűbb, a tudósok szerint nem más, mint a szabadtéri mezőgazdasági munka, beleértve a kertészkedést, a földművelést vagy a pásztorkodást.

Mennyi kertészkedés elég az előnyök élvezetéhez?

A Szardínián végzett tanulmányok áttekintése során a kutatók megállapították, hogy a legidősebb szardíniaiak többsége heti egy-négy nap kertészkedésről számolt be, és hetente körülbelül két órát töltöttek szabadtéri tevékenységgel. Ennyi már elegendő lehet, hogy élvezzük ennek a kellemes hobbinak az előnyeit.

A kertészkedés több előnnyel is járhat

Egy, a Clinical Medicine-ben 2018-ban publikált tanulmány szerint egyébként a kertészkedéshez hasonló mezőgazdasági tevékenységek számos előnnyel járhatnak. Ezek ugyanis nemcsak mérsékelt fizikai aktivitásnak számítanak, hanem abban is segíthetnek, hogy elegendő napfény érje az embereket, és közelebb kerüljenek a természethez. Ezenkívül késleltetheti a demencia tüneteit, csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát, valamint segíthet több egészséges gyümölcsöt és zöldséget juttatni az asztalra.

Akinek nincs kertje, annak a tudósok szerint remek alternatívát jelenthet néhány szobanövény nevelése is: a kutatások azt mutatták, hogy ezek jótékonyan hathatnak a mentális egészségre. De akár két-három fűszernövénnyel is színt vihetünk a konyhába, mellette pedig éveket adhatunk az életünkhöz.

