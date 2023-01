8 aranyszabály az egészségesebb életért

Biztosan idén is sokan vannak, akik az újév alkalmából megfogadták, hogy ezentúl egészségesebben táplálkoznak majd – és jól is tették, hiszen az étkezési szokások komolyan kihatnak egészségre. Ahhoz, hogy az elhatározás valóban sikeres is legyen, nem árt tisztázni magunkban, hogy mitől lehet egészségesebb az étrendünk. Ebben igyekszik segíteni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) infografikája, amelyet a napokban osztottak meg közösségi oldalukon.

Az egyik legfontosabb dolog, amit megtehetünk optimális egészségi állapotunk megőrzéséért, hogy kiegyensúlyozott és tápláló étrendet követünk. Nem könnyű azonban elkezdeni a változást. Nézzük, melyik az a 10 lépés, amelyet mindenképpen meg kell tennünk 2023-ban a siker érdekében.

Az egészséges táplálkozás alapjai

Az NNK ajánlása szerint ahhoz, hogy egészségesebben táplálkozzunk, érdemes növelni a teljes kiőrlésű gabonák, a zöldségek és gyümölcsök mennyiségét étrendünkben, miközben az édességek és a só fogyasztását mérsékeljük. Jó, ha mindennap kerül valamilyen tejtermék a tányérunkra, de a sovány húsok, a halak, a tojás, a hüvelyes zöldségek, valamint az olajos magvak is képezzék étrendünk fontos részét.

Lényeges továbbá, hogy zsiradékoknál ne csak a mennyiségre, de a minőségre is ügyeljünk. A szomjoltók közül pedig, amikor csak lehet, a tiszta vizet válasszuk.

